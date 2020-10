Gottesdienst zum Reformationsfest

Jetzt teilen:

MERENBERG-ALLENDORF/ WEILBURG-HASSELBACH - Die evangelische Kirchengemeinde Allendorf/Hasselbach lädt zu Gottesdiensten ein. Am Samstag, 31. Oktober, beginnt um 18 Uhr in der Kirche in Allendorf ein Reformationsgottesdienst, der unter Leitung von Pfarrer Matthias Kolland steht und mit der evangelischen Kirchengemeinde Schupbach durchgeführt wird. Der ursprünglich für Sonntag, 1. November, geplante Gottesdienst fällt aus.

Am Volkstrauertag, 15. November, starten um 9.30 Uhr in der Kirche in Hasselbach und um 10.45 Uhr in der Kirche in Allendorf Gottesdienste mit Prädikantin Heidrun Ulrich.

Der Buß- und Bettagsgottesdienst mit Abendmahl wird am Mittwoch, 18. November, ab 19 Uhr mit Pfarrerin Guthrun Krieger-Kolland in der Kirche in Allendorf gefeiert. Die Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag finden am Sonntag, 22. November, ab 9.30 Uhr in der Kirche in Allendorf mit Pfarrerin Guthrun Krieger-Kolland und ab 10.30 Uhr in der Kirche in Hasselbach mit Prädikantin Benita Brügmann statt.

Am ersten Adventssonntag, 29. November, gibt es in der Kirche in Hasselbach einen Gottesdienst mit Pfarrerin Guthrun Krieger-Kolland.