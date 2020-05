Großbrand in Thalheim: 800 000 Euro Schaden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dornburg-Thalheim (red). Am Tag nach dem Großbrand einer Lagerhalle an einem Reiterhof in Thalheim wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar: Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 800 000 Euro.

Am Sonntag gegen 14.50 Uhr wurde der Brand der Halle gemeldet. Mehrere Feuerwehren der Großgemeinde Dornburg waren bis in die Abendstunden an den Löscharbeiten beteiligt.

Löscharbeiten gestalten sich sehr schwierig

Da sich in der Lagerhalle neben mehreren landwirtschaftlichen Geräten auch rund 500 Strohballen befanden, gestalteten sich die Löscharbeiten sehr schwierig, teilte die Polizei mit.

Das Technische Hilfswerk Limburg wurde ebenfalls zur Unterstützung alarmiert, um die einsturzgefährdete Halle zu sichern.

Eine Maschinenhalle wurde am Montag auf dem Hof "Bärhöl" Opfer eines großen Brandes. Foto: Klaus-Dieter Häring

"Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Limburg wurde zur Aufklärung des Sachverhalts hinzugezogen", heißt es weiter in der Polizeimeldung.

Der Eigentümer hatte diese Halle, ebenfalls nach einem Großbrand auf dem Hof, vor acht Jahren gebaut, um Maschinen und Heuballen zu lagern. Pferde und Maschinenpark sollten so getrennt werden. Daher waren auch keine Tiere in der großen Halle, sondern neben den Heuballen noch ein Mähdrescher, zwei Schlepper, zwei Heuballenpressen sowie weitere Maschinen.