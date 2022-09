Holzpaletten und 200 Strohballen brennen in Merenberg

Feuerwehr und THW mussten in Merenberg Strohballen und Holzpaletten löschen. Symbolfoto: A.Jennewein/Fotolia

MERENBERG-RÜCKERSHAUSEN - In Merenberg-Rückershausen im Landkreis Limburg-Weilburg haben am späten Dienstagabend, 6. September, 200 Strohballen gebrannt. Das teilte die Polizei mit und geht davon aus, dass die Ballen absichtlich in Brand gesteckt wurden. Die Ermittler bitten um Mithilfe und weisen zugleich auf einen nahe der Brandstelle geparkten Pkw hin. Zudem wird durch die Polizei in diesem Zug noch ein weiterer Brand, der bereits am 31. August in Mengerskirchen geschah, hinzugezogen.

In Merenberg riefen Zeugen am Abend des 6. September gegen 21.30 Uhr bei Feuerwehr und Polizei an, da sie Feuerschein auf einem Feld zwischen Rückershausen und Winkels entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten 200 Strohballen und mehrere Holzpaletten. Fast 100 Feuerwehrleute aus den Orten Merenberg, Barig, Rückershausen, Mengerskirchen und Waldernbach sowie das THW bekämpften die Flammen. Hierzu mussten auch Heuballen vom THW auseinandergezogen werden, um das Innere abzulöschen. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen hatten in der Nähe ein Auto auf der Winkelser Straße stehen sehen, doch dieses war bei Eintreffen der Polizei verschwunden.

Zu diesem Benzinkanister, der am 31. August an einem Tatort bei Mengerskirchen gefunden worden war, bittet die Polizei um Hinweise. (Foto: Polizei)

Sowohl zu dem Pkw als auch zu einem Benzinkanister, der am 31. August an einem Tatort bei Mengerskirchen gefunden worden war, bittet die Polizei um Hinweise. In Mengerskirchen hatte Ende August ein noch Unbekannter das Dach eines Sportlerheimes in Brand gesteckt. Da der Kanister "sehr alt (Baujahr 1981) und auffällig ist", so die Polizei, erhofft man sich Hinweise aus der Bevölkerung.