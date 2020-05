Jeden Morgen ein neues Video

Die Steinschlange vor der Villa Kunterbunt in Merenberg zeigt, dass die Kinder an ihre Erzieherinnen denken. Foto: Ulrike Sauer

Merenberg. Not macht erfinderisch - und kreativ. Zwar dürfen die meisten Kinder nicht mehr in die Kitas in Merenberg und Barig-Selbenhausen gehen, dafür kommen die Erzieherinnen aber zu ihnen nach Hause - persönlich mit ausreichend Abstand oder per Video.

So bekommen die Krippen- und Kindergartenkinder jede Woche Donnerstag Post. "Die bringen wir persönlich vorbei, klingeln an der Haustür und halten dann Abstand", erzählt Kita-Leiterin Sabine Baron. Dieser persönliche Kontakt ist für Kinder und Erzieherinnen wichtig. Und mit jedem Brief kommt eine neue Aufgabe, eine neue Idee, die die Eltern mit ihren Kindern umsetzen können. Lieder, Fingerspiele, Ausmalbilder: "Wir lassen uns immer etwas einfallen", sagt Baron. Im vorletzten Brief hat das Team ein Foto von der kleinen Steinschlange mitgeschickt, die sie vor der Villa Kunterbunt entdeckt haben. Bunt bemalte Steine hatten ihren Weg vor das Gebäude gefunden, die Erzieherinnen griffen die Idee auf und schlugen den Kindern vor, selbst Steine anzumalen und die Schlange so wachsen zu lassen. Die Idee kam gut an, die Schlange ist mittlerweile von beachtlicher Größe. "Selbst unsere Krippenkinder haben schon kleine Steine angelegt." Die Kita-Leiterin freut sich über die bunten Grüße. Und für die Kinder sei es sicher ein schönes Erlebnis, in Begleitung ihrer Eltern das Tor öffnen zu dürfen und so das gewohnte Gelände kurz betreten zu dürfen.

14 Kinder gehen tageweise

in die Notbetreuung

Für den Muttertag haben sich die Erzieherinnen auch eine kleine Überraschung ausgedacht - diesmal für die Eltern. Neben einer kleinen Aufmerksamkeit, mit der sich Mamas und Papas mal eine Pause gönnen dürfen, bringen sie den Familien die Portfolio-Ordner nach Hause. Dann können Kinder und Eltern gemeinsam darin blättern, was der Nachwuchs schon Schönes in der Kita erlebt hat. Auch die Geburtstagskinder werden nicht vergessen. "Wer in dieser Zeit Geburtstag hat, bekommt sein Geschenk nach Hause gebracht."

14 Kinder würden derzeit die Notbetreuung in Merenberg besuchen, in drei Gruppen aufgeteilt. Pro Gruppe dürfen nicht mehr als fünf Kinder zusammen sein. "Jede Gruppe hat ihren festen Raum", erklärt Baron. Dass sie nicht einfach durch das Gebäude flitzen dürfen, wie bislang, und auch draußen nur in bestimmten Bereichen spielen, haben die Kinder schnell verstanden. "Wegen Corona sagen sie immer, wenn wir sie fragen", sagt die Kita-Leiterin. Um wenigstens ein wenig Abwechslung in den Alltag zu bringen, wechseln sie häufiger die Gruppenräume und halten sich viel im Freien auf.

So viel wie möglich persönlichen Kontakt halten auch die Erzieherinnen aus Barig-Selbenhausen zu den Kindern - und untereinander. "Wir waren ja eine der ersten Einrichtungen, die in Quarantäne gehen mussten. Seit die vorbei ist, bekommen die Kinder jeden Morgen ein Video von uns", erzählt Marion Weber, die die Videos mit ihren Kolleginnen erstellt und schneidet. Statt Morgenkreis in der Kita Tigerente bekommen die Eltern per Whatsapp das Video, das sie dann ihren Kindern zeigen können. Von Kressesamen aussäen über Bastelideen bis hin zu Kinderyoga und Turnübungen waren schon viele Anregungen dabei. Auch ein Video im Wald habe eine Kollegin gedreht. Zusätzlich bekommen die Eltern die neusten Informationen per E-Mail geschickt, die Kinder erhalten Briefe. "Alles, was uns die Kinder zurückschicken, Bilder und Briefe, hängen wir im Turnraum auf, damit wir uns das später gemeinsam anschauen können", erzählt Marion Weber. Am Zaun zur Straße und zum Dorfgemeinschaftshaus hängen bunt ausgemalte Regenbogen- und andere selbst gemalte Bilder der Kinder. Ende vergangener Woche haben die Erzieherinnen außerdem ein großes, selbst gestaltetes Bettlaken aufgehängt mit vielen Schaumstoffherzen daran. "Jedes Kind durfte sich eins mitnehmen", sagt die Erzieherin. Wie in Merenberg bekommen auch dort die Geburtstagskinder ein Geschenk nach Hause gebracht. "Und auch für die Kolleginnen, die in dieser Zeit Geburtstag haben, haben wir immer eine Überraschung", erzählt sie. So werde an jeden gedacht.