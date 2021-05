Jugendlicher greift Polizisten an

Jetzt teilen:

MERENBERG - Ein 15-Jähriger hat am Mittwochmittag in Merenberg Polizisten angegriffen und einen von ihnen leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr erhielt er einen Platzverweis, wurde jedoch äußerst aggressiv. Als er mit zur Dienststelle genommen werden sollte, fing er, laut Polizei an, um sich zu schlagen, zu spucken und zu treten. Erst mit weiterer Unterstützung konnte er unter Kontrolle gebracht werden. Gegen den 15-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet. Er kam dann in eine Wohngruppe in Limburg.