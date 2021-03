Kammerjäger kommt nach Merenberg

Der Marktflecken Merenberg bekämpft Ratten in der Kanalisation. Symbolfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MERENBERG - Der Marktflecken Merenberg hat die Firma Dr. Ahrens Schädlingsbekämpfung aus Aßlar mit der Rattenbekämpfungsaktion für dieses Jahr beauftragt.

Die Aktion startet ab dem 8. März in alllen fünf Ortsteilen Merenbergs. Die Rattenbekämpfung umfasst die gesamte Kanalisation. Alle Straßen mit Hausanschlüssen werden durch laut Gemeinde "amtlich geprüfte Ködermittel" belegt. Eine Nachkontrolle an stark befallenen Stellen werde stattfinden. Die Rattenköder würden, so schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung, nur im geschlossenen Kanalsystem ausgelegt, "sodass für Haustiere keine Gefahr zur Aufnahme des Mittels besteht".

Küchenabfälle nicht

in der Toilette entsorgen

Die beauftragte Firma sei bereit, die Bekämpfungsmittel auch auf Privatgrundstücken auszulegen. Die Kosten seien dann direkt bei dem Unternehmen zu begleichen.

Die Gemeinde weist noch einmal darauf hin, dass Küchenabfälle oder Speisereste nicht in die Toilette gehören. Die Biotonne müsse zur Entsorgung genutzt werden.