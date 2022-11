Kastenwagen fährt auf Traktor auf

Jetzt teilen:

MERENBERG/WALDBRUNN - Merenberg/Waldbrunn/ Weilburg (red). Am Montagabend ist es auf der Landesstraße 3109 zwischen Waldbrunn und Merenberg zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Kastenwagen gekommen, bei der insgesamt drei Personen verletzt wurden. So beschreibt die Polizei den Ablauf: Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Merenberger mit seinem Traktor die L3109 in Richtung Merenberg. Mit auf dem Traktor befand sich noch ein 15-Jähriger aus Merenberg. Am Traktor war ein Ackergerät angebracht. Ein 62-Jähriger aus Weilburg befuhr mit seinem Kastenwagen gemeinsam mit einem 29-jährigen Beifahrer die L3109 in gleicher Richtung hinter dem Traktor.

An der Einmündung zur Straße "An den Eichen" beabsichtigte der Traktorfahrer, nach rechts abzubiegen. Der Fahrer des Kastenwagens habe das zu spät wahrgenommen und sei dem Vorausfahrenden aufgefahren. Das Fahrzeug des Weilburgers wurde durch die Kollision in den Straßengraben geschleudert und umherfliegende Trümmerteile beschädigten zusätzlich das Fahrzeug eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers. Durch den Zusammenstoß wurden die Personen im Traktor sowie der Beifahrer des Kastenwagens verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.