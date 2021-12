Kein weiteres Gewerbegebiet für Merenberg

Vorerst kein Lückenschluss zwischen dem Getränkelager von Herberg-Getränke und dem Edeka in Merenberg. Das kleine Gewerbegbiet wird nicht realisiert. Archivfoto: Ulrike Sauer

MERENBERG - Eigentlich wollte Bürgermeister Oliver Jung (SPD) noch weitere kleinere Unternehmen nach Merenberg holen und hatte dafür die Fläche "Auf dem alten Berg" zwischen dem Getränkelager der Firma Herzberg und dem Edeka-Markt vorgesehen.

Eigentlich, denn das neue Gewerbegebiet wird nicht realisiert. Jung erklärte den Gemeindevertretern in ihrer letzten öffentlichen Sitzung 2021, dass der Investor sich nun doch nicht mehr an dem Vorhaben beteiligen möchte. Jung hatte die Pläne bereits weit vorangetrieben und potenzielle Interessenten für die Grundstücke gefunden.

Ein städtebaulicher Vertrag mit den Eigentümern der Fläche sollte auf den Weg gebracht werden. Doch das ist nun nicht zustande gekommen. Das neue Gewerbegebiet hätte ein Lückenschluss werden sollen und sollte die letzte Erweiterungsmöglichkeit sein, um Unternehmen in Merenberg anzusiedeln.

Gemeinde muss viele Investitionen stemmen

Auch die CDU-Fraktion hatte noch gehofft, dass das Vorhaben realisiert werden könne, um weitere Gewerbesteuer-Einnahmen in die Kasse des Marktfleckens zu spülen. Die hat die Gemeinde dringend nötig, da sie ab dem kommenden Jahr große Investitionen stemmen muss. Neben dem Neubau der Kita in Merenberg wird sehr viel Geld unter der Erde verschwinden und in die Instandhaltung des Kanalnetzes gesteckt, um auch künftig die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung reibungslos gewährleisten zu können.