Kita öffnet nach Quarantäne wieder

Nachdem alle Tests negativ ausgefallen sind, startet der Kita-Betrieb in Barig-Selbenhausen am Donnerstag wieder. Archivfoto: Pascal Reeber

MERENBERG-BARIG-SELBENHAUSEN - Ab Donnerstag, 29. Oktober, dürfen die Kinder zurück in ihre Kita gehen: Dann öffnet die "Tigerente" in Barig-Selbenhausen nach zwei Wochen Quarantäne wieder. Am Montag wurden noch einmal alle Betroffenen in der Fieberambulanz auf das Coronavirus getestet. Alle Tests seien negativ gewesen, teilte Merenbergs Bürgermeister Oliver Jung (SPD) mit.

Betreuung nur noch

bis 14.30 Uhr möglich

Der Kitabetrieb wird aufgrund des Corona-Falles nun verändert: Die Gruppen sollen strikt getrennt werden, es gibt für jede Gruppe eine feste Betreuung. Das habe zur Folge, dass die Kita unter diesen Bedingungen nur bis 14.30 Uhr und nicht wie bisher bis 16.30 Uhr öffnen kann, sagte Jung. Alle Eltern seien darüber informiert worden.