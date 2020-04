Landwirt wirbelt Staub auf und lässt sogar kurzzeitig die Burgruine Merenberg "verschwinden"

Jetzt teilen:

Trockener Boden so weit das Auge reicht: Landwirt Roland Vobl aus Merenberg hat ordentlich Staub aufgewirbelt und sogar kurzzeitig die Burgruine Merenberg "verschwinden" lassen, als er seinen Acker nahe des Vöhler Weihers bestellt hat. Die Staubwolke zog auch bis zum Stausee und dem dort gelegenen Campingplatz. Der Landwirt hofft auf Regen in den kommenden Tagen, damit die Saat aufgehen kann, die er eingebracht hat. Regen wurde für diese Woche vorhergesagt und wird nicht nur auf den Feldern und in den Gärten dringend benötigt. Auch der Waldboden ist derzeit schon soweit ausgetrocknet, dass die Forstleute um ihre im Frühjahr neu gesetzten Bäumchen bangen. usa/Foto: Ulrike Sauer