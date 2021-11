Lkw-Türen beschädigen Autos

Jetzt teilen:

MERENBERG - Am Montagnachmittag hat ein Lkw-Fahrer mehrere Pkw in Merenberg beschädigt und ist dann davongefahren. Der Unbekannte befuhr nach Angaben der Polizei mit einem Lkw mit offenen Ladetüren die Benzstraße vom Autohof in Richtung Merenberg-Ortskern. Hierbei schlugen die Türen mehrfach auf und zu und beschädigten dabei parkende Autos. An der Kreuzung zur Siemensstraße soll der Fahrer angehalten und die Türen geschlossen haben.

Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Daher ermittelt die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.