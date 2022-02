Löhnberger Narren geben online Gas

Die Löhnberger Narren wollen mit ihren Herrschern, mit Prinzen- und Funkengarde sowie Musik und Gesang am Samstag online eine große Party starten. Foto: Karneval-Komitee Lahneburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Die Löhnbeger Jecken drehen im Web auf: Das närrische Komitee, Prinz Charly I. und Kinderprinzessin Jette I. laden auch in diesem Jahr wieder herzlich zum Lahneburger (Couch-)Karneval am Faschingssamstag ein.

Couchkarneval war

2021 großer Erfolg

Nach dem großen Erfolg der Online-Sitzung im vergangenen Jahr mit Hunderten von Zuschauern geht auch dieses Jahr wieder der Lahneburger Karneval online. Sie sind in ihrer dritten Kampagne, aber herrschen nach wie vor routiniert und mit voller Begeisterung über die Narrenschar: Prinz Charly I. und Kinderprinzessin Jette I. machen natürlich auch an diesem Abend dem digitalen närrischen Volk ihre Aufwartung.

Darüber hinaus sei, so versprechen die Veranstalter, für ein abwechslungsreiches Programm mit Sketchen, Tänzen der Prinzen- und Funkengarde sowie Musik, Gesang und gute Laune gesorgt. Der Abend wird musikalisch von den "Weiltalern" und dem "Nassauer Spaßorchester" untermalt. Nach dem offiziellen Teil wird DJ "Dirty Bernie" den musikalischen Staffelstab übernehmen und bis tief in die Nacht für Karnevalsstimmung auf den heimischen Bildschirmen und Monitoren sorgen. Der "Fasching@home Reloaded" startet am Samstag, 26. Februar, um 20.11 Uhr unter der Adresse www.lahneburg-

helau.de. Der digitale Einlass zur Veranstaltung beginnt bereits ab 19.45 Uhr. Das Karneval-Komitee Lahneburg (KKL) freut sich auf alle Zuschauer, die es mit einem dreifach donnernden "Helau! Helau! Helau!" begrüßt.