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Dienstag, 28.04.2020 - 20:07
3 min

Merenberger Supermarkt soll am 18. Mai eröffnen

Der Edeka im Merenberger Gewerbegebiet wird schon mit Ware bestückt. Am 18. Mai soll er eröffnen - wegen Corona aber ohne großes Tamtam.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Räumen die erste Ware in den neuen Supermarkt in Merenberg und füllen das Lager auf (v. l.): Marktleiter Michael Junker, sein Stellvertreter Philipp Adler und Eigentümer Olaf Adler. Foto: Ulrike Sauer

Räumen die erste Ware in den neuen Supermarkt in Merenberg und füllen das Lager auf (v. l.): Marktleiter Michael Junker, sein Stellvertreter Philipp Adler und Eigentümer Olaf Adler. Foto: Ulrike Sauer

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Fotos
Räumen die erste Ware in den neuen Supermarkt in Merenberg und füllen das Lager auf (v. l.): Marktleiter Michael Junker, sein Stellvertreter Philipp Adler und Eigentümer Olaf Adler. Foto: Ulrike Sauer

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Eins der schon jetzt am besten gefüllten Regale ist derzeit das mit Spirituosen. Foto: Ulrike Sauer

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ANGEBOTE

Neben dem Supermarkt-Angebot eröffnet auch Schäfers Backstuben aus Biedenkopf eine Filiale mit Café. Das Café bleibt allerdings zunächst geschlossen. Frische Backwaren können täglich, auch sonntags, eingekauft werden.

Auch die Postfiliale zieht aus der Ortsmitte Merenbergs aus und findet im Supermarkt ihren neuen Platz. Ab 18. Mai ist auch sie dort geöffnet.

Der Edeka in Merenberg wird montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet sein.

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