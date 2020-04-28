Dienstag, 28.04.2020 - 20:07
3 min
Merenberger Supermarkt soll am 18. Mai eröffnen
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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ANGEBOTE
Neben dem Supermarkt-Angebot eröffnet auch Schäfers Backstuben aus Biedenkopf eine Filiale mit Café. Das Café bleibt allerdings zunächst geschlossen. Frische Backwaren können täglich, auch sonntags, eingekauft werden.
Auch die Postfiliale zieht aus der Ortsmitte Merenbergs aus und findet im Supermarkt ihren neuen Platz. Ab 18. Mai ist auch sie dort geöffnet.
Der Edeka in Merenberg wird montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet sein.
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