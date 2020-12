Mit Glaskunst das Auge erfreuen

Erfolgreiche Junghandwerkerin: Sarah Hunnenmörder möchte als freie Glaskünstlerin arbeiten. Foto: Kerstin Kaminsky

HADAMAR/MERENBERG - In über 130 Handwerksberufen nehmen jährlich herausragende junge Frauen und Männer mit ihren Gesellenstücken an einem deutschlandweiten Leistungswettbewerb teil. Unter den Bundessiegern sind auch in diesem Jahr mehrere Absolventinnen der Glasfachschule Hadamar. Elisabetta Cancasci (21) aus Lahr und Sarah Hunnenmörder (20) aus Barig-Selbenhausen gehören dazu.

Die jungen Frauen sind schon seit der fünften Klasse eng befreundet und haben 2015 gemeinsam mit ihrer Ausbildung an der Glasfachschule begonnen. Den Tipp, ihre künstlerische Begabung zum Beruf zu machen, hatten sie von ihrem Klassenlehrer bekommen. "Hadamar kannte ich überhaupt nicht und hatte auch nie zuvor von dieser Schule gehört", erinnert sich Sarah Hunnenmörder. Doch sei sie gleich Feuer und Flamme gewesen. Ähnlich erging es Elisabetta Cancasci.

Nachdem die Heranwachsenden die dreijährige Ausbildung zur Glasveredlerin, bei der es vor allem um Glasmalerei und Glasgestaltung durch das Verschmelzen geht, erfolgreich abgeschlossen hatten, wollten sie weiterlernen und schlossen eine verkürzte zweite Ausbildung zur Glaserin an. "Ich liebe es, mit dem Werkstoff Glas zu arbeiten, und wollte für mein späteres Berufsleben ein breiteres Spektrum der Möglichkeiten haben, um mich zu bewerben", erklärt Elisabetta Cancasci. Ihre Freundin stellt klar: "Der Beruf des Glasers beinhaltet ja weitaus mehr als Fenster- und Glasfassadenbau". Ihre persönliche Leidenschaft liege beispielsweise im Bereich der Kunstverglasung.

Deshalb hat sich Sarah Hunnenmörder auch entschieden, ein Studium anzuschließen. Dafür hat sie sich in Höhr-Grenzhausen am Institut für Künstlerische Keramik und Glas der Hochschule Koblenz einschreiben lassen und strebt nun eine Karriere als freie Glaskünstlerin an.

Elisabetta Cancasci möchte einen anderen Weg einschlagen. Sie träumt davon, sich mit einer eigenen Werkstatt selbstständig machen zu können. Derzeit arbeitet sie bei einem Zulieferer von Glasteilen für die Autoindustrie. Doch spätestens in zwei Jahren will sie an die Glasfachschule zurückkehren, um an einem Lehrgang zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung teilzunehmen. "Als Preisträgerin bekomme ich von der Handwerkskammer einen Förder-Gutschein über 1000 Euro, damit ich mich als Meisterin qualifizieren kann", freut sie sich.

DIE ERFOLGREICHEN ABSOLVENTEN Folgende Absolventinnen der Glasfachschule Hadamar zählen zu den erfolgreichsten Junghandwerkerinnen der Leistungswettbewerbe 2020 .Erste Bundessiegerinnen sind: Lina Drewski (Glasveredlerin / Glasmalerei und Kunstverglasung), Sarah Hunnenmörder (Glaserin / Fenster und Glasfassadenbau), Delia Strünitz (Glasveredlerin / Kanten und Flächenveredelung), Maria Voss (Glasapparatebauerin). Im Wettbewerb "Die Gute Form im Handwerk" gingen Auszeichnungen an: Elisabetta Cancasci, 1. Preis (Glaserin / Fenster und Glasfassadenbau); Delia Strünitz, 1. Preis (Glasveredlerin / Kanten und Flächenveredelung); Lina Drewski, 2. Preis (Glasveredlerin / Glasmalerei und Kunstverglasung); Jana Feller, 2. Preis (Glasveredlerin / Kanten und Flächenveredelung) und Sarah Hunnenmörder, 2. Preis (Glaserin / Fenster und Glasfassadenbau).

Dass man niemals aufhören solle zu träumen und seine Ziele nicht aus dem Blick verlieren darf, ist auch das Thema des Gesellenstücks der 21-Jährigen. Das zweiteilige Werk besteht aus einer Bleiverglasung und einer Spiegelverklebung. Am unteren Rand des mit einer besonderen Technik veredelten Spiegels steht ein kleines Mädchen, das voller Sehnsucht zu einer Tänzerin aufschaut. 49 Stunden Arbeitszeit stecken in diesem mit dem ersten Preis im Wettbewerb "Die gute Form" ausgezeichneten Stück. Das Gesellenstück von Sarah Hunnenmörder wurde sogar gleich doppelt prämiert. Zum einen ging die zierliche 20-Jährige mit ihrer Handwerkskunst als erste Bundessiegerin unter den Glasern hervor und gleichzeitig erhielt ihre einen Quadratmeter große Bleiverglasung einen zweiten Preis im Wettbewerb "Die gute Form". Das farbenfrohe, aus rund 90 Elementen zusammengesetzte Fensterbild, dessen Zentrum von einem menschlichen Auge dominiert ist, soll den Betrachter inspirieren und zum Nachdenken anregen. Vom ersten Handgriff bis zur Fertigstellung hat Sara Hunnenmörder dafür 48 Stunden Arbeitszeit aufgewendet.

Pandemiebedingt fand die Schlussfeier für den Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in diesem Jahr in einem kleinen Rahmen statt. Lediglich zehn dieser "Besten der Besten ihres Berufes", wie es Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer in seiner Eröffnungsrede hervorhob, konnten persönlich in Berlin mit dabei sein. Auch Elisabetta Cancasci gehörte zu den Auserwählten. Alle anderen Gewinner waren per Lifestream zugeschaltet. Im Rahmen der virtuellen Schlussfeier wurden alle Bundessieger und Preisträger mit ihrem Bild und ihrem Gesellenstück vorgestellt.