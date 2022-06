Mitsubishi Colt brennt in Merenberg aus

Einsatz für die Feuerwehr in Merenberg. Symbolfoto: stock.adobe

Merenberg (red). Am frühen Samstagmorgen um 5.54 Uhr ist die Weilburger Polizei über ein brennendes Auto in der Heckholzhäuser Straße in Merenberg informiert worden. Beim Eintreffen der Streife stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen und die Feuerwehr war dabei, das Feuer zu löschen. Das Fahrzeug, ein schwarzer Mitsubishi Colt, wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Pkw war nach Auskunft der Polizei bereits über einen längeren Zeitraum in der Heckholzhäuser Straße abgestellt. Das Fahrzeug hatte noch einen Wert von circa 5000 Euro.