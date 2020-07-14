Dienstag,
14.07.2020 - 17:00
3 min
Neue Revierleiterin: Lea Rohwer hat jetzt im Wald das Sagen
Seit Juli ist Lea Rohwer in den kommunalen Wäldern rund um Merenberg, Löhnberg und Hadamar anzutreffen. Die studierte Forstwirtin betreut ein über 2000 Hektar großes Revier.
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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