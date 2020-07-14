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Dienstag, 14.07.2020 - 17:00
3 min

Neue Revierleiterin: Lea Rohwer hat jetzt im Wald das Sagen

Seit Juli ist Lea Rohwer in den kommunalen Wäldern rund um Merenberg, Löhnberg und Hadamar anzutreffen. Die studierte Forstwirtin betreut ein über 2000 Hektar großes Revier.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Die neue Försterin für Merenberg, Löhnberg und Hadamar: Lea Rohwer. Foto: Ulrike Sauer

Die neue Försterin für Merenberg, Löhnberg und Hadamar: Lea Rohwer. Foto: Ulrike Sauer

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