Neuer Arbeitskreis kümmert sich um Friedhof

Erster Arbeitseinsatz am Merenberger Friedhof im Oktober: Sechs Freiwillige haben Unkraut und heruntergefallenes Laub beseitigt. Foto: Ortsbeirat Merenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MERENBERG - Neue Bestattungsformen, andere Gestaltungsmöglichkeiten: Nach dem Vorbild in Barig-Selbenhausen wollen sich die mittlerweile 13 Mitglieder des "Arbeitskreises Friedhof Merenberg" um das Erscheinungsbild des Friedhofs an der Appenkirche kümmern.

Die Anzahl der Erdbestattungen habe in den letzten Jahren nachgelassen, die meisten Familien wünschten für ihre Verstorbenen eine Feuer- und damit Urnenbestattung auf dem Friedhof oder entschieden sich für eine Baumbestattung auf dem Waldfriedhof.

Es entstehen

große Leerflächen

"Durch eine fehlende Nachbelegung der Grabstätten ,zersiedelt' der Friedhof, es entstehen große Leerflächen und neue Grabfelder für Urnenbestattungen, aber auch für Urnenerdbestattungen unter dem ,grünen Rasen', erklärt Michael Reifenberger, der den neuen Arbeitskreis leitet. Neue Ideen und Maßnahmen seien gefordert.

Mit Gründung des "Arbeitskreises Friedhof Merenberg" in der letzten Ortsbeiratssitzung am 28. September möchten die Mitglieder sich genau um diese Belange kümmern. Die Idee geht auf eine Diskussion zurück, die sich aus einem Antrag der CDU-Fraktion Merenberg in einer Gemeindevertretersitzung im Sommer entspann. Diese hatte einen Friedhofsentwicklungsplan für die Gemeinde gefordert. Da sich jedoch die Ortsbeiräte dem Thema Friedhof widmen und Vorschläge aus der Bürgerschaft aufnehmen, sollten diese auch erste Ansprechpartner bleiben. Bürger, die unzufrieden mit dem Erscheinungsbild des Friedhofs seien, könnten sich in einem Arbeitskreis engagieren, hatte die SPD-Fraktion vorgeschlagen. Merenbergs Ortsvorsteher Thomas Schamp (SPD) griff diesen Vorstoß auf und sein Stellvertreter Michael Reifenberger (SPD) leitete alles in die Wege.

Gruppe versteht

sich als Ideengeber

Ziel sei es, den Friedhof in Zukunft zeitgemäß umzugestalten und mit regelmäßigen Arbeitseinsätzen die Pflegearbeiten des Bauhofes zu unterstützen. Dabei solle es zum Beispiel auch um gärtnerische Arbeiten gehen. Der Arbeitskreis verstehe sich als Ideengeber mit dem Ziel, einzelne Teilprojekte zur Umgestaltung des Friedhofes in den nächsten Jahren umzusetzen.

Der erste Einsatz fand Anfang Oktober statt. Zwölf fleißige Hände hatten an diesem Tag Unkraut und heruntergefallenes Laub beseitigt.

Wer Interesse hat, den "Arbeitskreis Friedhof Merenberg" zu unterstützen, kann sich gerne bei Michael Reifenberger per E-Mail an m.

reifenberger@ortsbeirat-mbg. de melden. Alle interessierten Bürger sind willkommen.