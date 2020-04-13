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Montag, 13.04.2020 - 10:00
2 min

Ohlenstück wird im Herbst erschlossen

Ursprünglich sollte das neue große Baugebiet "Im Ohlenstück" in Merenberg bereits im Sommer erschlossen werden. Doch das Coronavirus macht der Planung einen Strich durch die Rechnung.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Am Ortsrand Merenbergs soll das Baugebiet "Im Ohlenstück" mit insgesamt 60 Bauplätzen erschlossen werden. Archivfoto: Ulrike Sauer

Am Ortsrand Merenbergs soll das Baugebiet "Im Ohlenstück" mit insgesamt 60 Bauplätzen erschlossen werden. Archivfoto: Ulrike Sauer

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Merenberg Ort Hessen Limburg-weilburg Merenberg
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