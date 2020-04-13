Montag,
13.04.2020 - 10:00
2 min
Ohlenstück wird im Herbst erschlossen
Ursprünglich sollte das neue große Baugebiet "Im Ohlenstück" in Merenberg bereits im Sommer erschlossen werden. Doch das Coronavirus macht der Planung einen Strich durch die Rechnung.
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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