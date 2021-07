Oliver Jung stellt sich erneut zur Wahl

Jetzt teilen:

MERENBERG - Oliver Jung stellt sich wieder zur Wahl: Wenn die Bürger am 26. September zur Bundestagswahl aufgerufen sind, können die Bürger des Marktfleckens Merenberg auch ihren Bürgermeister wählen. Der SPD-Ortsverein Merenberg hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass Oliver Jung noch einmal kandidieren soll.

Der Fraktionsvorsitzende Jürgen Wenzel sagte: "Oliver Jung hat in den vergangenen fünf Jahren als Bürgermeister unser Merenberg endlich aus dem Dornröschenschlaf geweckt und mehr erreicht als wir zu hoffen gewagt hatten."

Schwerpunkt auf die Wasserversorgung legen

Zu Beginn seiner ersten Amtszeit als Bürgermeister habe er schon gewusst, was alles auf ihn zukommen würde, doch hätte er nicht gedacht, in einer so kurzen Zeit auch so viel umsetzen zu können, erklärte Jung. Als Beispiele nannte der amtierende Bürgermeister unter anderem den Verkauf von acht Hektar Gewerbeflächen, die Ansiedlung eines Edeka-Marktes, die Modernisierungen und die Einrichtung von freiem WLAN in allen öffentlichen Gebäuden, die Realisierung von Wohngebieten in Reichenborn und Merenberg, die Straßensanierungen in fast allen Ortsteilen sowie den Ankauf von Flächen und Gebäuden. Diese Maßnahmen wurden durchweg mit ausgeglichenen Haushalten erreicht und gleichzeitig wurde auch noch die Schuldenlast gesenkt.

Für die Zukunft müssten die Schwerpunkte auf der Sicherung der Wasserversorgung und der Sanierung der Abwasserkanäle liegen. Weiterhin soll in allen Ortsteilen versucht werden, auch kleinere Baugebiete auf den Weg zu bringen und die Modernisierung der gemeindeeigenen Gebäude soll weitergehen, erklärte Oliver Jung. Sein komplettes Wahlprogramm werde er in den Sommerferien noch ausführlich vorstellen.

Die Mitglieder der SPD Merenberg sind sich einig, dass mit Oliver Jung als Bürgermeister vor Ort, der immer ansprechbar ist und ein offenes Ohr für die Belange der Bürger hat, die positive Entwicklung Merenbergs weitergehen wird.

"Ich trete auf Vorschlag der SPD Merenberg erneut an, da eine unabhängige Kandidatur alles andere als ehrlich wäre, inzwischen sollten die Merenbergerinnen und Merenberger gemerkt haben, dass es mit mir keine parteipolitischen Spielchen gibt, da ich mich gleichermaßen für alle einsetze" sagte Oliver Jung abschließend.

Bewerbungsfrist für das Bürgermeisteramt in Merenberg ist der 19. Juli.