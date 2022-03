Ortsbeirat: "Ein Spielplatz ist kein Wendepunkt"

Kinder spielen auf der Wiese und Autos wenden dort: Das ist gefährlich, findet der Rückershäuser Ortsbeirat und setzt sich für eine Umzäunung ein. Foto: Anna-Lena Fischer

MERENBERG-RÜCKERSHAUSEN - Merenberg-Rückershausen. Seit knapp einem Jahr ist der Ortsbeirat in Rückershausen nun im Amt. Das ist insofern etwas Außergewöhnliches, als dass es dort jahrelang keinen Ortsbeirat gegeben hatte. Nach zwei Wahldurchgängen ohne Kandidaten haben sich bei der Kommunalwahl vergangenen März wieder Freiwillige für das Amt gefunden. Das dreiköpfige Gremium konnte schließlich seine Arbeit aufnehmen.

"Das waren bis jetzt spannende Monate", zieht Ortsvorsteher Gerhard Bußweiler ein erstes Fazit. Man habe sich in den letzten Jahren wie das "vergessene Dorf" im Marktflecken gefühlt, nun aber einiges auf der Liste, was in Rückershausen künftig ansteht.

Kinderspielplatz

Der Spielplatz in Rückershausen ist zur Hasselbachstraße hin nicht eingezäunt. "Das bedeutet, dass Kinder ungehindert auf die Straße laufen können", sagt Gerhard Bußweiler. Diese sei zwar provisorisch als Sackgasse deklariert, werde aber als Wendepunkt genutzt. Vor allem größere Fahrzeuge von Anlieferern oder der Müllabfuhr wenden dort. Ein Spielplatz sei keine Wendeanlage und dürfe auch nicht als solche genutzt werden, verdeutlicht Bußweiler.

"Für die Sicherheit der Kinder spricht sich der Ortsbeirat für die komplette Einzäunung aus und hofft auf einen positiven Bescheid durch die Gemeinde, zumal sich die Kosten hierfür in einem überschaubaren Rahmen bewegen", sagt der Ortsvorsteher.

Dorfgemeinschaftshaus

Das Dorfgemeinschaftshaus in Rückershausen ist aktuell nicht barrierefrei. "Für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Rollstuhlfahrer und auch Eltern mit Kinderwagen ist es derzeit nicht möglich, die öffentlichen Räumlichkeiten im ersten Stock aufzusuchen", verdeutlicht Bußweiler. Es brauche einen Aufzug und behindertengerechte Toiletten.

Außerdem sei der Bereich ehemalige Wohnungen und Jugendraum mitsamt Treppenaufgang renovierungsbedürftig. Dem Ortsbeirat sei bewusst, dass solche Maßnahmen mit erheblichen Kosten verbunden sind. "Wir hoffen aber dennoch darauf, gemeinsam mit den Gemeindegremien eine Lösung zu finden." Der Ortsbeirat habe daher beantragt, im Rahmen der Haushaltsplanungen der nächsten Jahre entsprechende Mittel bereitzustellen.

ORTSBEIRAT Zu dem dreiköpfigen Gremium in Rückershausen gehören Ortsvorsteher Gerhard Bußweiler sowie Manfred Rohletter und Hartmut Bußweiler. Außer in Merenberg sind im Marktflecken parteiunabhängige Einheitslisten zur vergangenen Wahl in 2021 angetreten. In Merenberg haben sich mehrere SPD-Vertreter zur Wahl gestellt. Die Ortsbeiräte sind nah an den Bürgern, erste Ansprechpartner bei Problemen und Wünschen. Auch wenn sie keine direkten politischen Entscheidungen treffen dürfen, müssen sie vor wichtigen Abstimmungen, die ihren Ort betreffen, von den Gremien gehört werden.

Radwege-Netz

Ebenfalls auf der Agenda des Ortsbeirats steht eine Anbindung der Radwege in und um Rückershausen an bereits bestehende. Dazu sei man schon in Kontakt mit dem Ortsbeirat Waldernbach getreten. "Wünschenswert wäre, dass die Gemeinden Merenberg und Mengerskirchen schnellstmöglich Kontakt aufnehmen, um gemeinsam alle Fördermöglichkeiten zu generieren und somit das Projekt Radwegeausbau auf den Weg zu bringen und zu realisieren", fasst Bußweiler zusammen.

Wegbefestigung

Dieses Thema treibt den Ortsbeirat besonders um, wie Gerhard Bußweiler erläutert. Im Winter 2020/2021 wurde ein Teil des Seewegs, ein Rad- und Spazierweg nördlich des Dorfgemeinschaftshauses in Richtung Winkels, mit recyceltem Baumaterial befestigt. "Da dieser Weg in einem Wasserschutzgebiet Zone III liegt, hätte dieses Material nicht eingebaut werden dürfen", erklärt Bußweiler. Bürgermeister Oliver Jung (SPD) sagt dazu, dass das erst nachträglich vom Regierungspräsidium Gießen festgestellt worden sei. Der Landkreis Limburg-Weilburg könne die Gemeinde aber davon befreien, sodass das Baumaterial dort zulässig sei.

Bußweiler erläutert weiter, dass auf dem Weg erhebliche Rückstände von Glas, Keramik, Metall und nicht erkennbaren Teer- und Kunststoffgegenständen gefunden wurden. Diese Rückstände sind laut Oliver Jung abfallrechtlich zulässig, wenn recyceltes Material verwendet wird. Nachdem auf dem Weg zunächst zwei Analysen durchgeführt wurden, die beide nicht überwacht worden seien, habe der Landkreis Jung mitgeteilt, ein offizielles Gutachten durch ein Geotechnik-Büro erstellen zu lassen, wie der Rathauschef erläutert.

Schließlich seien bei dieser Analyse Asbest und künstliche Mineralfasern in zwei von vier Proben, die dort genommen wurden, nachgewiesen worden. "Hieraus könnten sich erhebliche Gefahren für Mensch, Umwelt und Landwirtschaft ergeben", gibt Bußweiler zu denken. Jung erläutert, dass die Asbest-Werte bei 0,012 und 0,0003 lagen und "deshalb keine erhebliche Gefahr für die Bevölkerung bestand. Zuständig bei Asbest ist nicht mehr der Landkreis, sondern das Regierungspräsidium Gießen."

Dieses sei bei der Abfalleinstufung zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich nicht um einen gefährlichen Abfall handelt, da der Grenzwert von 0,1 Prozent für eine entsprechende Einstufung unterschritten wird. Im Schreiben des Regierungspräsidiums heißt es weiter: "Ganz grundsätzlich handelt es sich aber auch bei lediglich gering asbestbelastetem Recycling-Material um einen Abfall zur Beseitigung, der nicht verwertet werden darf."

Wie der Bürgermeister mitteilt, sei von der Thematik nicht nur Rückershausen, sondern auch Reichenborn betroffen. Eine Bürgerversammlung dazu soll am 15. März stattfinden. Auch der Ortsbeirat will die Thematik in seiner nächsten öffentlichen Sitzung, die anschließend an die Bürgerversammlung am 15. März stattfindet, erläutern, merkt aber vorab an: "Der Ortsbeirat hat sich bei allen Vorgehensweisen immer an den Dienstweg gehalten und sich nicht voreilig an die Bevölkerung gewandt, sondern immer nach Lösungen mit der Gemeinde gesucht. Dies war leider nicht im Sinne aller Beteiligten möglich."

Oliver Jung sagt: "Über dieses Thema könnte ich ein Buch schreiben." Es hätten Gespräche stattgefunden, um eine Lösung zu finden, die Gemüter hätten sich dabei durchaus erhitzt. Ob der Weg künftig nur im vorderen Bereich, in dem Asbest nachgewiesen wurde, oder auf kompletter Strecke ausgekoffert wird, sei bislang noch unklar. Dies falle, je nach Kosten, in die Entscheidungshoheit der Gemeindevertretung, so Jung, der sich aber für den kompletten Rückbau ausspricht.

Erschließung Baugebiet

Da die letzte Erschließung und Bereitstellung von Bauplätzen rund 30 Jahre zurückliege, sieht der Ortsbeirat die Notwendigkeit für neue Bauplätze in Rückershausen. "Wie positiv eine Ausweisung von Baugebieten angenommen wird, zeigt sich in den Ortsteilen Reichenborn und Merenberg." Der Ortsbeirat hoffe nun, bei den Gemeindegremien Gehör zu finden, und sei bereit, konstruktiv bei einer Umsetzung mitzuarbeiten.