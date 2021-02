Polizei muss Verfolgung in Merenberg abbrechen

Eine rasante Verfolgungsjagd liefert sich die Polizei am Mittwoch mit einem Lupo-Fahrer in Merenberg. Die riskante Fahrweise des Mannes zwingt die Polizei zum Abbruch der Verfolgung. Symbolbild Polizei

MERENBERG - Die rasante Verfolgungsjagd, bei der die Polizei in Merenberg einen Lupo-Fahrer stellen wollte, mussten die Beamten schließlich abbrechen. Jetzt wird nach dem Mann gefahndet.

Am frühen Mittwochnachmittag war der Fahrer eines roten VW Lupo in Merenberg vor der Polizeistreife geflüchtet, die den Mann gegen 13.20 Uhr in der Industriestraße kontrollieren wollte. Noch bevor die Beamten die Anhaltesignale anschalten konnten, soll der Pkw stark beschleunigt und trotz Gegenverkehrs zwei vor ihm fahrende Autos überholt haben.

Riskante Fahrmanöver zwingen Polizei zu Abbruch

Die Streife, teilte die Polizei mit, nahm die Verfolgung des Lupo auf. Dessen Fahrer ignorierte die zwischenzeitlich eingeschalteten Anhaltesignale und setzte stattdessen die rasante Fahrt fort. Hierbei soll der etwa 40 Jahre alte VW-Fahrer mehrfach die Verkehrsregeln missachtet und so riskante Fahrmanöver durchgeführt haben, dass die Streife die Verfolgung schließlich am Ortsrand abbrechen musste.

Eine anschließende Fahndung nach dem roten VW Lupo, der mit nicht ausgegebenen Kennzeichen unterwegs war, verlief ohne Erfolg. Hinweisgeber sowie eventuell durch die riskante Fahrweise Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter Telefon 0 64 71- 9 38 60 in Verbindung zu setzen.