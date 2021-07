"Promilleweg"bei Merenberg ist ab Montag gesperrt

Jetzt teilen:

MERENBERG - Wie bereits angekündigt wird ab Montag, 19. Juli, der sogenannte Promilleweg zwischen Merenberg und Reichenborn für die Durchfahrt gesperrt. Poller sollen verhindern, dass Autofahrer diese unerlaubte Abkürzung über den Feldweg nehmen. Eine Schranke am Weg "Herrenwies", die ebenfalls neu aufgestellt wird, soll auch dort die Durchfahrt verhindern. Das erklärte Merenbergs Bürgermeister Oliver Jung (SPD) in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Mit dem Absperren will er unter anderem verhindern, dass Autofahrer den Feldweg als Abkürzung nutzen, sobald die Merenberger Ortsdurchfahrt saniert und deshalb voll gesperrt wird.