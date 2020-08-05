Mittwoch, 05.08.2020 - 13:37
3 min
Sprungbrett schreibt Geschichte
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
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JUBILÄUMSJAHR
Für das Jubiläumsjahr hatte der TuS Barig-Selbenhausen mehrer Veranstaltungen geplant, die der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Wie der Vorsitzende Dieter Melchert berichtet, waren für April ein Tanzspektakel und der Festkommers geplant. Im Juni sollten ein Tischtennis-Wochenende mit Kreistag stattfinden. Auch das für den 21. August geplante Rockkonzert und der Blasmusik-Frühschoppen am 23. August sind abgesagt. Der auf Ende Oktober verschobene Festkommers wird nach derzeitigem Stand wohl erneut nicht stattfinden können. "Konkrete Pläne für 2021 gibt es noch nicht", sagt der Vorsitzende und lässt offen, wie die Feierlichkeiten nachgeholt werden.
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