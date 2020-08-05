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Mittwoch, 05.08.2020 - 13:37
3 min

Sprungbrett schreibt Geschichte

100 Jahre Sport, 100 Jahre Vereinsleben. Der TuS Barig-Selbenhausen begeht in diesem Jahr sein Jubiläum. Wegen Corona allerdings ohne die eigentlich geplanten Veranstaltungen.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
1947 präsentiert sich die Damenriege "Turnen und Volkstanz" des TuS Barig-Selbenhausen mit (von links) Lilli Jung, Ursula Beier, Erna Ringsdorf, Brunhilde Jung, Hedwig Ringsdorf, Hilda Ringsdorf, Hilde Jung und Hewig Kröner. Foto: TuS Barig-Selbenhausen

1947 präsentiert sich die Damenriege "Turnen und Volkstanz" des TuS Barig-Selbenhausen mit (von links) Lilli Jung, Ursula Beier, Erna Ringsdorf, Brunhilde Jung, Hedwig Ringsdorf, Hilda Ringsdorf, Hilde Jung und Hewig Kröner. Foto: TuS Barig-Selbenhausen

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Fotos
1947 präsentiert sich die Damenriege "Turnen und Volkstanz" des TuS Barig-Selbenhausen mit (von links) Lilli Jung, Ursula Beier, Erna Ringsdorf, Brunhilde Jung, Hedwig Ringsdorf, Hilda Ringsdorf, Hilde Jung und Hewig Kröner. Foto: TuS Barig-Selbenhausen

1947 präsentiert sich die Damenriege "Turnen und Volkstanz" des TuS Barig-Selbenhausen mit (von links) Lilli Jung, Ursula Beier, Erna Ringsdorf, Brunhilde Jung, Hedwig Ringsdorf, Hilda Ringsdorf, Hilde Jung und Hewig Kröner. Foto: TuS Barig-Selbenhausen

Roger Knetsch, Jörg Stuhlmann, Roger Güll, Martin Engelmann, Dirk Jung und Dieter Melchert (von links) schaffen 1986 den Aufstieg in die Bezirksklasse Südwest. Foto: TuS Barig-Selbenhausen

Roger Knetsch, Jörg Stuhlmann, Roger Güll, Martin Engelmann, Dirk Jung und Dieter Melchert (von links) schaffen 1986 den Aufstieg in die Bezirksklasse Südwest. Foto: TuS Barig-Selbenhausen

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JUBILÄUMSJAHR

Für das Jubiläumsjahr hatte der TuS Barig-Selbenhausen mehrer Veranstaltungen geplant, die der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Wie der Vorsitzende Dieter Melchert berichtet, waren für April ein Tanzspektakel und der Festkommers geplant. Im Juni sollten ein Tischtennis-Wochenende mit Kreistag stattfinden. Auch das für den 21. August geplante Rockkonzert und der Blasmusik-Frühschoppen am 23. August sind abgesagt. Der auf Ende Oktober verschobene Festkommers wird nach derzeitigem Stand wohl erneut nicht stattfinden können. "Konkrete Pläne für 2021 gibt es noch nicht", sagt der Vorsitzende und lässt offen, wie die Feierlichkeiten nachgeholt werden.

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