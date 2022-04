Startschuss für Neubau der Kita in Merenberg

Viele freudige Gesichter gibt es beim Spatenstich für den Neubau der Kita "Villa Kunterbunt" in Merenberg. Foto: Kreisverwaltung

MERENBERG - Nach langer Planung ist nun der Spatenstich für den Neubau der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Merenberg erfolgt.

Durch den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen sei, so schreibt die Kreisverwaltung Limburg-Weilburg in ihrer Mitteilung, eine Vergrößerung der Kindertagesstätte erforderlich gewesen. Derzeit beherberge die "Villa Kunterbunt" eine Krippen- sowie vier Kindergartengruppen mit Mittagessen und Ganztagsbetreuung für 90 Kinder. Durch den Neubau könnten zukünftig Plätze in zwei weiteren Krippengruppen angeboten werden.

Künftig gibt es Plätze in

zwei weiteren Gruppen

Bezuschusst werde das Bauvorhaben durch Fördermittel des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" in Verbindung mit dem Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuung" in Höhe von 1 111 818 Euro. "Allerdings hat es drei Jahre gedauert zwischen Antragstellung und Bewilligung des Projekts, und erstmals gab es keine 90-prozentige Förderung, sondern nur knappe 60 Prozent. Wenn man nun noch die Preissteigerungen hinzurechnet, sind wir dann mal gerade noch bei 45 Prozent", so der Merenberger Bürgermeister Oliver Jung (SPD).

Landrat Michael Köberle (CDU) freute sich außerdem über die zukünftige Kooperation zwischen Landkreis Limburg-Weilburg und dem Marktflecken Merenberg bezüglich der Mittagsversorgung der Schul- und Kindergartenkinder in der alten Kita, die dann vom Landkreis als Mensa umgebaut werde. "So funktioniert gute Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Kommune", so Köberle.

Gleichzeitig werde noch eine neue, dann durch Schule, Kindergarten und Mensa genutzte Heizungsanlage - nach neuestem Stand der Technik - gebaut. "Der Neubau der Kindertagesstätte und die damit verbundene Erweiterung des Betreuungsangebotes ist ein weiterer, wichtiger Schritt in der aktiven Unterstützung der Familien in der Gemeinde Merenberg", freuten sich Bürgermeister Oliver Jung und Landrat Michael Köberle.