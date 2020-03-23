Montag, 23.03.2020 - 09:30
3 min
Supermarkt für Merenberg auf der Zielgeraden
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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ZAHLEN, FAKTEN
Auf 2080 Quadratmetern Verkaufsfläche will Olaf Adler alles anbieten, was zu einem modernen Supermarkt gehört, inklusive frischem Fisch, Fleisch, Wurst und Käse.
Im vorderen Teil wird Schäfers Backstuben aus Biedenkopf eine Filiale eröffnen mit angeschlossenem Café.
Der Supermarkt wird eine eigene Post- und Lottostelle bekommen. Die Postfiliale zieht aus der Dorfmitte dorthin.
Die Öffnungszeiten werden montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr sein.
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