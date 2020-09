Überschlag in Waldbrunn-Ellar: Rettungshubschrauber kommt

Die Freiwillige Feuerwehr Ellar bei der Bergung des Unfallfahrzeugs. Foto: Klaus-Dieter Häring

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Waldbrunn-Ellar. Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Freitagnachmittag der 35 Jahre alte Fahrer eines Pkws nach einem Unfall in eine Klinik nach Gießen geflogen. Gegen 17. 30 Uhr befuhr der Mann aus Beselich-Schupbach die Landstraße von Fussingen kommend in Richtung Ellar. In einer lang gezogenen Linkskurve und kurz vor Ortseingang verlor der Mann die Beherrschung über sein Fahrzeug, geriet nach rechts in den tiefen Graben und überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Dabei wurden der Fahrer sowie der 39-Jährige Beifahrer schwer verletzt. Eine der beiden Personen soll zudem aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zur Brandsicherheit und der Beseitigung von auslaufenden Betriebsstoffen gerufen. Die Straße zwischen Ellar und Fussingen war für die Zeit der Versorgung der Personen durch Notarzt und Rettungssanitäter wie auch zur Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.