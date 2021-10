Unbekannte klauen Schaf von der Weide

Jetzt teilen:

MERENBERG - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Merenberg an der Neunkirchner Straße ein Schaf von seiner Weide gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entfernten die Täter das Stromkabel des Elektrozauns und betraten unbefugt die Koppel. Dann fingen sie ein dort weidendes Schaf ein und entwendeten es. Anschließend flüchteten die Diebe mit dem Tier in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 0 64 71-9 38 60 zu melden.