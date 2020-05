Unfall: Mann fährt mit 1,85 Promille

Jetzt teilen:

Merenberg-Rückershausen (red). Laut Polizeibericht ist es am Freitag an der Hauptstraße in Rückershausen zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Dabei wurden mit zwei Menschen leicht verletzt.

Gegen 16.50 Uhr habe ein 38-jähriger Mann mit seinem Seat die Hauptstraße in Rückershausen aus Richtung Reichenborn kommend, in Fahrtrichtung des Seeweihers befahren. Beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Waldernbacher Straße habe wohl der 38-Jährige den Vorrang eines entgegenkommenden Fords missachtet, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Autos kam. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Unfallgegnerin, eine 69-jährige Frau aus der Großgemeinde Merenberg, wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme haben die Beamten beim Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen, heißt es im Polizeibericht. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,85 Promille. Bei dem Unfallverursacher wurden daraufhin Blut entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.