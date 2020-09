"Vereinsmeister sind geil" und erhalten Spende

Christopher Herzberg hat eine Aktion zugunsten der heimischen Vereine initiiert: Zehn Vereine erhalten jeweils 250 Euro, wie hier die Kirmesjugend aus Gräveneck. Foto: Getränke Herzberg

Merenberg (red). Das Unternehmen Herzberg Getränke spendet an zehn Vereine und Gruppen je 250 Euro, also insgesamt 2500 Euro. Anlass ist die Corona-Krise, die das Vereinsleben vielerorts hart getroffen hat, so Unternehmer Christopher Herzberg.

"Als Getränkelieferant vieler Vereine und vieler Festivitäten unserer Region haben wir den Shutdown im Vereinsleben deutlich miterleben müssen. Fast allen unserer Kunden aus dem Umfeld von Vereinen war deutlich anzumerken, dass etwas im Leben und im Alltag fehlt", erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Bewerben über

die sozialen Netzwerke

Die Spendenaktion läuft unter dem Titel "Vereinsmeister sind geil!". Über Facebook und Instagram konnten sich Vereine mit Bildern und Videos bewerben. Unter den zahlreichen Bewerbungen wurden zehn Gewinner gezogen. Knapp 100 000 Personen haben die Vorstellungen der Vereine und auch die Videos der Übergabe der Spenden-Schecks auf Facebook und Instagram gesehen, heißt es weiter. "Diese wahnsinnige Resonanz zeigt uns auch noch einmal, wie wichtig und wertvoll die Vereine unserer Heimat für uns alle sind", so Christopher Herzberg.

Über jeweils 250 Euro freuen sich die Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehr Elz und der Freiwilligen Feuerwehr Linter, die Crew des "jeilen Bauwagen" , das Blasorchester des TV Niederbrechen, die Showtanzgruppe "Magiskania" Ellar, das Auto-Cross-Team Dauborn, der TuS Drommershausen, der TTC Offheim, die Kirmesburschen 2020 Obertiefenbach und die Kirmesjugend Gräveneck.

"Wir freuen uns sehr, mit unserer Aktion viel Aufmerksamkeit für unser Vereinsleben hervorgerufen zu haben und auch noch einmal zeigen zu können, dass der Hashtag ,gemeinsamstark' nicht nur ein Spruch ist, sondern unsere Region wirklich auszeichnet", so Christopher Herzberg abschließend.