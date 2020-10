Was tun, wenn die Kita plötzlich schließt?

Ein Regenborgen und die Abdrücke von Kinderhänden an der Fensterscheibe symbolisiren die Verbundheit, auch wenn die Einrichtung wegen eines Corona-Falls geschlossen werden muss. Das war in diesem Herbst bereits in der katholischen Kita St. Aegidius in Obertiefenbach der Fall und trifft aktuell auch die Einrichtung "Tigerente" in Barig-Selbenhausen. Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild