Wieder freie Fahrt in Merenberg

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Merenberg und des Streckenabschnitts bis vor die B49-Anschlussstelle Merenberg ist abgeschlossen. Foto: Hessen Mobil

MERENBERG - Die Bauarbeiten an der Landesstraße 3109 in der Ortsdurchfahrt von Merenberg sind abgeschlossen - und dies sogar rund zwei Monate früher als ursprünglich geplant.

Bei diesem Gemeinschaftsprojekt haben der Marktflecken Merenberg und Hessen Mobil seit September 2021 die Ortsdurchfahrt von Merenberg und den Streckenabschnitt bis vor die B49-Anschlussstelle Merenberg saniert, heißt es in einer Pressemitteilung von Hessen Mobil. Die Verkehrsbehörde habe auf insgesamt 1,3 Kilometern die Fahrbahn der Landesstraße sowie die Rinnenanlage erneuert; die Gemeinde habe die Kanal- und Wasserleitungen sowie die Gehwege erneuert.

Begonnen wurde im Bereich der Ortsdurchfahrt zwischen der Einmündung "Allendorfer Straße" und der Einmündung "Zu den Eichen". In einem zweiten Bauabschnitt wurde der Bereich der Landesstraße ab der Einmündung "Zu den Eichen" bis vor die B49-Anschlussstelle Merenberg saniert.

Auch das Wetter

hat mitgespielt

"Die Bauarbeiten kamen von Beginn an sehr gut voran und verliefen ohne ungeplante Unterbrechungen. Auch die Witterungsverhältnisse ermöglichten den zügigen Weiterbau in den Wintermonaten. Vor den Osterfeiertagen wurde im zweiten Bauabschnitt die Asphaltoberfläche, die sogenannte Deckschicht, in die Fahrbahn der Landesstraße eingebaut. Somit konnten die Bauarbeiten an der Fahrbahn abgeschlossen und die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt bereits aufgehoben werden", schreibt Hessen Mobil. In den kommenden Tagen stehen noch Restarbeiten an den Gehwegen an, eine Sperrung der Landesstraße ist dafür aber nicht mehr erforderlich.

Fotos Die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Merenberg und des Streckenabschnitts bis vor die B49-Anschlussstelle Merenberg ist abgeschlossen. Foto: Hessen Mobil Zur Abnahme der Bauarbeiten begutachten die Projektbeteiligten die sanierte Ortsdurchfahrt von Merenberg (v. l.): Lea Stolzenberger von Hessen Mobil, Simon Pitzer von der Firma Jost, Harald Mank von Hessen Mobil, Björn Schneider von HS Ingenieure, Markus Beck vom Marktflecken Merenberg, Henning Pötz von Hessen Mobil sowie Merenbergs Bürgermeister Oliver Jung. Foto: Hessen Mobil 2

Die Fahrbahnoberfläche der L 3109 war in dem zu sanierenden Bereich durch Unebenheiten, Rissbildungen und Flickstellen stark beschädigt. Auf rund 475 Metern wurde zunächst der alte Fahrbahnaufbau entfernt und anschließend die Fahrbahn mit einer fünf Zentimeter dicken Tragschicht sowie einem insgesamt 20 Zentimeter dicken Asphaltoberbau neu aufgebaut. Die bestehende Rinnenanlage aus Betonplatten wurde auf insgesamt 600 Metern mit Betonpflastersteinen neu hergestellt. Auf einer Länge von rund 220 Metern wurden der Entwässerungskanal sowie auf einer Länge von rund 440 Metern die Wasserleitung erneuert. Darüber hinaus hat die Gemeinde in Teilbereichen die Gehwege entlang der Ortsdurchfahrt mit insgesamt 1250 Quadratmetern Betonsteinpflaster erneuert. Auf rund 825 Metern zwischen dem Ortsausgang von Merenberg und der Anschlussstelle Merenberg der B 49 erneuerte Hessen Mobil die Fahrbahn der L 3109. Dafür wurden die Asphaltoberfläche acht Zentimeter tief abgefräst sowie anschließend eine zehn Zentimeter dicke Asphalttragschicht und eine vier Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht neu geschaffen. Zudem wurden die Straßenbankette seitlich der Fahrbahn erneuert.

Insgesamt rund 1,1 Millionen Euro hat dieses Gemeinschaftsprojekt gekostet. Es wird vom Marktflecken Merenberg und dem Land Hessen finanziert. Dieses trägt dabei einen Kostenanteil in Höhe von rund 470 000 Euro für die Erneuerung der Landesstraße; der Anteil des Marktfleckens Merenberg beträgt rund 650 000 Euro.

Bürgermeister Oliver Jung (SPD) zeigte sich bei der Abnahme der Bauarbeiten sehr erfreut über den reibungslosen Ablauf und bedankte sich bei allen Beteiligten, einschließlich den Arbeitern der Firma Jost. "So kann man gemeinsam Projekte sinnvoll gestalten und umsetzen", lobte der Bürgermeister.