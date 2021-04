Wildbienen können an der Kita nisten

Janine Theel von der Taunus Hausbau GmbH (l.) bringt der Kita "Tigerente" in Barig-Selbenhausen Infos rund um Insekten und ein neues Bienenhaus mit. Darüber freuen sich Kita-Leiterin Marion Weber und die Kinder. Foto: Janine Theel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MERENBERG-BARIG-SELBENHAUSEN - Die Kita "Tigerente" in Barig-Selbenhausen hat jetzt ein Haus für Wildbienen bekommen - sozusagen eine Kinderstube für Rote Mauerbienen.

Das Bienenhaus ist von Hand gefertigt worden und besitzt eine verglaste Schublade, sodass die Jungen und Mädchen die Bienen in ihrem Larvenstadium gut beobachten können. "Um die Wertschätzung der Natur zu erlernen, muss man sie erleben dürfen", sagt Kita-Leiterin Marion Weber. Nahrung finden die Bienen in der bereits angelegten Nektartankstelle, in der etliche bienenfreundliche Blumen blühen.

Das Wildbienenhaus hat die "Town&Country Stiftung" dem Kindergarten jetzt zur Verfügung gestellt, die Nektartankstelle im Herbst 2020.

So sei ein lebendiger Lernort geschaffen worden, an dem vermittelt werden könne, dass alles mit allem verbunden sei, erklärte Janine Theel, Vertreterin des Stiftungsbotschafters Adem Saracoglu

Wertschätzung

für die Natur lernen

Die Kinder, die die Kita "Tigerente" besuchen, lernen auf diese Art, dass es ohne Bienen auch kein Obst und Gemüse gibt. Jeden Tag können sie seit dem Frühling beobachten, wie fleißig die Bienen arbeiten und den Menschen helfen, im Herbst frische Äpfel ernten zu können.