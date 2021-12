Zuschüsse für Kita-Neubau und Dachsanierung des Gemeinschaftshauses Barig-Selbenhausen

Sie freuen sich über die Förderbescheide in Merenberg (v.l.): Kindertagesstättenleiterin Marion Weber, Landrat Michael Köberle, der Merenberger Bürgermeister Oliver Jung und der Leiter des Amtes für Jugend, Schule und Familie bei der Kreisverwaltung, Joachim Hebgen. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MERENBERG - Zwei Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von über 1,1 Millionen Euro hat Landrat Michael Köberle (CDU) dem Merenberger Bürgermeister Oliver Jung (SPD) überreicht.

Aus dem Zukunftsfonds des Kreises gibt es mehr als 38 000 Euro. Damit unterstützt der Landkreis Limburg-Weilburg die Dacherneuerung des Dorfgemeinschaftshauses in Barig-Selbenhausen.

Auf Initiative des Landrats hat der Kreistag die Einrichtung des Zukunftsfonds zur Stärkung der ländlichen Regionen des Landkreises Limburg-Weilburg im Hinblick auf Infrastruktur und Mobilität, insbesondere für ältere Menschen, beschlossen. Hierzu zählen auch die Förderung und Ausbildung im kommunalen Brandschutz sowie der in den Fokus rückende Klimaschutz. Der Fonds besteht aus insgesamt fünf Säulen.

Neue Gruppen

in der Tagesstätte

Da gibt es insgesamt 4,8 Millionen Euro für preisgünstigen Wohnungsbau, jährlich 1,9 Millionen Euro für die kommunale Infrastruktur, 100 000 Euro für den kommunalen Brandschutz, 300 000 Euro für den kommunalen Klimaschutz und entsprechende Nachhaltigkeitsprojekte und zusätzlich noch 1,75 Millionen Euro zur Förderung der Vereine.

Zudem übergab Landrat Köberle einen Förderbescheid aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes in Verbindung mit dem Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuung" in Höhe von 1 111 818 Euro für die Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Merenberg. Die Kinderkrippe mit Kindergarten und einer altersübergreifenden Tageseinrichtung mit Mittagsversorgung hat eine Rahmenkapazität für höchstens 90 Plätze vom vollendeten zweiten Lebensmonat bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr.

Aktuell besitzt die Einrichtung eine Krippengruppe und zwei Kindergartengruppen. Mit dem nun geförderten Neubau sollen die drei Gruppen in ihrem Bestand erhalten beziehungsweise aufgewertet werden. Weiterhin werden zwei Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen neu hinzukommen.