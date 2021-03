17-Jährige in Dehrn schwer verletzt

Bei einem Unfall nahe Dehrn ist am Montagnachmittag eine 17-Jährige schwer verletzt worden. Symbolfoto: dpa

RUNKEL-DEHRN - Bei einem Unfall in der Nähe von Dehrn ist am Montagnachmittag die 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden. Ein 42-jähriger Autofahrer war gegen 15.30 Uhr mit seinem VW Golf von Steeden kommend auf der Landesstraße 3063 unterwegs und wollte dann in den Steedener Weg in Richtung Dehrn einbiegen. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei die entgegenkommende 17-Jährige, beide stießen zusammen. Die junge Frau wurde schwer verletzt, der Autofahrer erlitt einen Schock. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.