2500 Euro Spenden aus Runkel für ukrainische Flüchtlinge

2500 Euro Spenden kommen zusammen: Auf dem Julius-Wagner-Platz spielt das Blasorchester des TV Runkel. Foto: TV Runkel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL - Das Blasorchester des TV Runkel hat ein Benefiz-Platzkonzert auf dem Julius-Wagner-Platz zugunsten der in Runkel aufgenommenen ukrainischen Flüchtlinge veranstaltet.

Aus diesem Anlass wurde kurzzeitig die Straße rund um das Runkeler Börnchen für den Autoverkehr gesperrt. 250 bis 300 spendenwillige Besucher sind der Einladung gefolgt und haben bei guter Stimmung dem einstündigen Platzkonzert des Blasorchesters gelauscht. Der Hausfrauenverein Runkel versorgte die Zuhörer mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

Insgesamt wurde eine Summe in Höhe von rund 2500 Euro gespendet, die an Ortsvorsteher René Langrock übergeben wurde. Das Blasorchester teilte mit, man sei sehr erfreut und danke allen Besuchern für ihr Kommen sowie für die große Spendenbereitschaft zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge in Runkel.