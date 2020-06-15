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Montag, 15.06.2020 - 15:55
3 min

50 Bauplätze für Dehrn

50 Bauplätze sollen in Dehrn entstehen. Das Stadtparlament hat den Weg dafür frei gemacht und den Aufstellungsbeschlusses für das Baugebiet "Bei den Bäumen" im Norden von Dehrn einstimmig beschlossen.

Von Kerstin Kaminsky

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Am "Kappesborder Berg" in Runkel sind alle Bauplätze vergeben Foto: Kerstin Kaminsky

Am "Kappesborder Berg" in Runkel sind alle Bauplätze vergeben Foto: Kerstin Kaminsky

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