Andreas Schuld macht's noch einmal

Bei der Versammlung ist Matthias Sehr, der 20 Jahre lang Wehrführer in Dehrn war, von Bürgermeister Michel Kremer (parteilos) zum Ehrenwehrführer ernannt worden. Zudem erhielt Sehr von Holger Thiel das Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbands. Andreas Schuld nahm das Ehrenkreuz in Silber entgegen.

Zu Ehrenbeamten wurden berufen: Marco Sehr als neuer Wehrführer in Dehrn und Sebastian Heun als sein neuer Stellvertreter. Zur stellvertretenden Wehrführerin in Steeden wurde Fabienne Brömel ernannt und zum stellvertretenden Wehrführer in Wirbelau Stefan Haibach.

Die bronzene Katastrophenschutz-Medaille des hessischen Ministerpräsidenten für zehnjährige Dienstzeit erhielten Sebastian Heun, Lukas Kremer, Rene Langrock, Marc Leber, Marcel Müller und Manuel Sehr.

Das silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande für 25 Jahre aktiven Dienst haben sich Jörg Dörr, Arne Kasselmann, Ernst Netsch, Gunther Preßler, Daniel Thutewohl und Holger Wagener verdient.

Das goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande (40 Jahre aktiver Dienst) erhielten Rainer Zell, Michel Krey, Bernd Leber, Peter Ohlemacher und Markus Weis.

Die Ehrenadel der Kreisjugendfeuerwehr nahm Marcel Müller entgegen.

Über Anerkennungsprämien freuten sich für zehn Jahre aktiven Dienst: Sven Gruber und Jonas Kandels. Für 20 Jahre: Stephan Jung und Christian Ott und für 30 Jahre: Thorsten Burggraf, Andreas Dorn, Carsten Dorn, Michael Kommer, Volker Lichtenberg, Jörg Schäfer, Marco Sehr und Holger Wagner.