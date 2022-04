Arfurter schmücken den Lambertusplatz

Blumenarrangements und kleine Osterhasen haben Petra Wagner, Lisa Pleyer, Henri Pleyer und Beate Dormagen am Lambertusplatz in Arfurt aufgestellt. Foto: Ortsbeirat Arfurt

RUNKEL-ARFURT - Groß war die Freude über die zahlreichen festlich geschmückten Plätze im Kreis zum Osterfest. Ein kleines Highlight darunter: der Lambertusplatz in Arfurt. Seit dessen Einweihung im Jahr 2018 erfährt er von ehrenamtlichen Unterstützern - nicht nur in der Osterzeit - immer wieder eine thematische Aufwertung. Auch in diesem Jahr haben sich Petra Wagner und Beate Dormagen eingefunden, um Blumenarrangements und kleine Osterhasen aufzustellen - unterstützt von Lisa und Henri Pleyer. Oma Beate freut sich, dass Enkel Henri jetzt schon gerne bereitwillig mit anpackt.