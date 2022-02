Jetzt teilen:

RUNKEL - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwochmittag, 23. Februar, in Runkel ein 67-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Autofahrerin bog nach Angaben der Polizei gegen 12.30 Uhr mit ihrem Peugeot in die Bahnhofsstraße ein und fuhr den Fußgänger an, der die Fahrbahn überquerte. Der 67-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.