Lokales

Runkel

mehr aus Runkel
plus
Dienstag, 11.08.2020 - 00:00
4 min

Baden an der Lahn: Die Schleuseninsel unterhalb der Burg Runkel

Wer eine Abkühlung in der Natur sucht, ist in Runkel richtig: Die Schleuseninsel unterhalb der Burg gehört zu den schönsten Badeplätzen an der Lahn.

Von Kerstin Kaminsky
Die Runkeler Schleuseninsel mit Blick auf die alte Brücke und zwei Burgen gehört zu den schönsten Badestellen an der Lahn. Foto: Kerstin Kaminsky

Die Runkeler Schleuseninsel mit Blick auf die alte Brücke und zwei Burgen gehört zu den schönsten Badestellen an der Lahn. (Foto: Kerstin Kaminsky)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HyIBF0IZVP0tETyyVSAioz5yVTkuL2u0VUIhMPOxLKZtITuypz1ioJI0MKVtn2kyqUEypaDtj7kvMKVtMTyyVQZjYHqlLJDgGJSln2HtnTyhq2IaYvOKLKZtn2ShovOyplOxLFOPMKAmMKWyplOaMJWyovjtLJkmVTygVSAwnTS0qTIhVTSgVRkunT51MzIlVUc1VTkcMJqyovO1ozDtraIlVRSvn8B8nTk1ozptnJ1gMKVtoJSfVUqcMJEypvOcoaZtI2Smp2IlVUc1VTwQiUOzMJ4hVSc1VTEyovOmL2wQgz5mqTIhVRWuMTIjoZBxqUcyovOuovOxMKVtGTSbovOaMJwQgaW0VUAcL2uypzkcL2ttMTyyVSAwnTkyqKAyozyhp2IfVUIhqTIlnTSfLvOxMKVtDaIlMlOFqJ5eMJjh
H2Abq2ygoJIlVUAioTk0MJ4tMJyaMJ5yVRglLJM0VTq1qPOynJ5mL2wQcUE6MJ4tn8B2oz5yot==
4bPrI2ylVTuuLzIhVTEcMKAyovODoTS0rvOypaA0VUMipvO6q2IcVT9xMKVtMUWynFOXLJulMJ4tMJ50MTIwn3DtqJ5xVTgioJ1yovOcoJ1ypvO3nJIxMKVtM2IlovObnJIlnTIl4bPpYPOmLJq0VRShM2IfnJguVRkyL2yynzI3p2gcVTS1plOPMKIypzWuL2thVR1cqPOALJ5hVUIhMPOYnJ5xMKWhYPOxMJ4tEJk0MKWhVUAiq2yyVRMlMKIhMTIhYPOxnJHtLKImVRuynJEyoTWypzptLJ5aMKWynKA0VUAcozDfVUMypzWlnJ5aqPOxnJHtZmxgFfBxnUWcM2HtMJyhMJ4tIKWfLKIvp3EuMlOcovOFqJ5eMJjhVBXNaxEuplOKLKAmMKVtLJ5aMJ5ynT0tq2SloFO1ozDtp2S1LzIlYvOBqKVtp2AbLJEyYPOxLKAmVSEinJkyqUEyovO1ozDtIJ1eoTIcMTIhVTEypacynKDtM2ImL2ufo3AmMJ4tp2yhMBXNaPjtLzIxLKIypaDtp2yyYt==
JaqynFOTpzI1ozEcoz5yovOuqKZtHaIhn2IfVUIhMPOSp2AbMJ5uqFOaMJuyovOmL2uiovOmMJy0VQZjVRcunUWyovO6qJ0tDzSxMJ4tLKIzVTEcMFOZLJuhnJ5mMJjhVRoQiUVtp2yyVTWyM2yhoaDtMTyyVSAunKAiovjtp29vLJkxVTEuplOKLKAmMKVtMJyhMFOHMJ1jMKWuqUIlVUMiovNkBPOUpzSxVTIlpzIcL2u0VTuuqP4t4bPrFJ0tMaWynJIhVSqup3AypvOinT5yVRAboT9lVTymqPOyplOxo2AbVUMcMJjtLJ5aMJ5ynT1ypvjtLJkmVTygVSAwnUqcoJ1vLJGvtWjfVTMcozEyqPOxnJHtAGLgnfBxnUWcM2HtE2SvrF4tJaIxMJ0tM2IhnJKQa3Dtp2yyVTImYPOuqKAaMJEynT50MFOGqUWyL2gyovOmL2u3nJ1gMJ4traHtn8B2oz5yovjtp3EuqUDtnJ0tF3WynKZtLJ4tM2IeLJAbMJk0MJ4tI8BxozEyovOyoaEfLJ5aYvQvtW5AMJymqPOvnJ4tnJAbVTI0q2RtMJyhMFORpzIcqzyypaEyoUA0qJ5xMFOcoFOKLKAmMKVtqJ5xVUAwnUqcoJ1yVTEuoz4tMJyhVTq1qTImVSA0j7kwnlOFnJAbqUIhMlOJnJkfoJSlVUIhMPO3nJIxMKVtraIlj7kwn+XNaP4=
I2IhovOGL2u3nJ1gMKVtnJulMFOYpfBxMaEyVUWcL2u0nJptMJyhraImL2wQcUE6MJ4tq2ymp2IhYPOmMJxtozywnUEmVTEuM2IaMJ4tMJyhraI3MJ5xMJ4fVTEup3Ztp2yyVTS1plOxMJ0tqJ5gnKE0MJkvLKWyovOPMKWynJAbVTEypvOPLJEynJ5mMJjtnTyhLKImp2Abq2ygoJIhYPOznJ5xMKDtI29fMzquozptETyfoTwQgzMypvO2o24tERkFEl1YpzIcp3MypzWuozDtGTygLaIlMl1KMJyfLaIlMl4tEKVtM2yvqPOdMJEiL2ttraHtLzIxMJ5eMJ4fVTEup3ZtMTyyVRkunT4tMJyhMFOToTyyj59aMKAwnUqcozEcM2gynKDtqz9hVTElMJxtLzymVUMcMKVtH3E1ozEyozgcoT9gMKEypz4tnTS0YvOIoFO2o24tHaIhn2IfVSWcL2u0qJ5aVSMcoTkgLKVtH3ElMJAeMFO6qFOgLJAbMJ4fVT3QiUAmMFOxMKVtH2Abq2ygoJIlVTSfp28tpaIhMPOzj7khMvOeoF9bVUAwnT5yoTjtp2IcovjtqJ0tj7kvMKWbLKIjqPO2o3Wuoac1n29goJIhYt==
H29foUEyovOcnT4tMTShovOuovOynJ5ypvOGqTIfoTHtMTyyVRglj6EzqTHtqzIloTSmp2IhYPO3olOeMJyhMFOuozEypzIhVRWuMTIaj6EmqTHtnJuhVUAynTIhVTiQgz5hMJ4fVTymqPOxLKZtHzymnJgiVT5uqZB8pzkcL2ttMTI1qTkcL2ttMKWbj7MbqP4tIJ0tMTSmVUWyqUEyozEyVSIzMKVtraHtMKWlMJywnTIhYPO3j6ElMFOyplOxLJ5hVUqcL2u0nJpfVTEuplOToTyyj59yovOxMKZtI2Smp2IlplOuqKA6qJ51qUcyov4t4bPrDJkmolOcoJ1ypvOgnKDtMTIgVSA0pz9gVSWcL2u0qJ5aVSIzMKVtp2Abq2ygoJIh4bPpYPO2MKWxMKI0oTywnUDtETyfoTwQgzMypv4tDJkfMKWxnJ5aplOeo21gMFOgLJ4tnzRtLJ4tMTIlVRkunT4tLKIzM3W1ozDtMTImVSIzMKWvMKq1L2umMKZtozywnUDtj7kvMKWuoTjtLKImVTEyoFOKLKAmMKVtnTIlLKImYt==
4bPrDKIwnPO3MJ5hVTEcMFOZLJuhVUWyoTS0nKLtnTSloJkiplOypaAwnTIcoaD6VRygVT9zMzIhMJ4tE2I3j6Emp2IlVTWyp3EynUDtMfB8pvOPLJEyozEyVTygoJIlVTIcovObj7MbMKWyplOFnKAcn28tLJkmVTygVSAwnUqcoJ1vLJDtqJ5xVRMfj7kmp2Htp2yhMPO6qJEyoFOaMJ5ypzIfoPOaMJoQcTuloTywnTIlVTSfplOGMJIh4bPpYPOzLKAmqPOxMKVtI2Smp2IlpzI0qTIlVUc1p2SgoJIhYvOKMJyfVTEcMFOZLJuhVTygVSIzMKWvMKWynJAbVT1cqPOPLKAuoUDtLKIzM2ImL2wQiUE0MKDtnKA0YPOmo2kfqTHtoJShVTgynJ5yp2MuoTkmVTyhplOKLKAmMKVtp3OlnJ5aMJ4h
ETIhVRWuMTIhMTIhVTShVTEypvOGL2ufMKImMJ5coaAyoPOlj6E0VREcoTkbj7MzMKVtMUWcozqyozDfVUqyM2IhVTEypvOGqUYQgz11ozptozywnUDtraHtozSbVTSgVSqynUVtraHtp2Abq2ygoJIhYvQvtW5BLKGQiUWfnJAbVTymqPOyplOaMKWuMTHtMfB8pvOYnJ5xMKVtMJyhVTqlo8BsMKVtH3Ouj58fVZB8LzIlVTEcMFOGqTIcozHtMTIlVSA0LKIuozkuM2HtraHtLzSfLJ5wnJIlMJ7vtWjfVUqynpBsVTIlYvORo2AbVUAynFOyplOxo3W0VUAynUVtM2kcqUAwnTyaYvORMKAbLJkvVUAioTk0MJ4tMTyyVRIfqTIlovOmnJHtqJ5vMJEcozq0VTygVRWfnJAeVTWynTSfqTIhYt==
ETIznJ5cqTy2VUMypzWiqTIhVTymqPOxLKZtH2Abq2ygoJIhVUIhMPOGpUWcozqyovOcoFOPMKWynJAbVTEypvOGL2ufMKImMJ5uozkuM2HhVREuLzIcVTqcozqyVTImVT5cL2u0VT51pvO1oFOxnJHtE2IzLJulYPOxLKAmVT1uovO2nJIfoTIcL2u0VTIcovOPo290VUc1oFOYMJ50MKWhVTWlnJ5aMJ4tn8B2oz50MFjtMKWeoZBxpaDtMTIlVRI4pTIlqTHhVBXNayqyoz4tMTyyVSAwnTkyqKAyoaEipzHtLKIzM2IbMJ4fVTIhqUqcL2gyoT4tp2ywnPOGqUYQgz11ozqyovjtMTyyVUqcpzgfnJAbVUIhLzIlMJAbMJ5vLKVtp2yhMBXNaPjtq2SloaDtMKVh
DJ4tMTIhVSqiL2uyozIhMTIhVUAcozDtF3YQcTM0MFOxMKVtERkFElOuqJLtMTIlVRWuMTIcoaAyoPOcovOSnJ5mLKE6YvOGnJHtLJAbqTIhVT5cL2u0VT51pvOuqJLtMTyyVSAcL2uypzuynKDtnJ0tI2Smp2IlYPOmo25xMKWhVTuuLzIhVTS1L2ttMJyhVRS1M2HtLKIzVTEcMFOSnJ5bLJk0qJ5aVTEypvOQo3WiozRgDJWmqTShMUAlMJqyoT4h
4bPrDzymnTIlVUAcozDtqJ5mVUc1oFOUoZB8L2ftn2IcozHtIzIlp3GQgfBsMFOaMJ1yoTEyqPO3o3WxMJ4t4bPGVUqyMTIlVUMiovOxMKVtERkFElOho2AbVUMiovOxMJ4tp3GQcTE0nKAwnTIhVR1cqTSlLzIcqTIlovjtMTyyVUsQcTulMJ5xVTEypvOKo2AbMFObnJ4tqJ5xVUqcMJEypvOuqJLtMTIlVRWuMTIcoaAyoPOhLJAbVTEyoFOFMJAbqTIhVUAwnTS1MJ7vtWjfVUAuM3DtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtGJywnTIfVRglMJ1ypv4tH29foUEyVTImVTcyMT9wnPOxLKc1VTgioJ1yovjtMTSmplO6qFO2nJIfMFOUj6EmqTHtM2kynJAbrzIcqTyaVTS1MvOxMKVtFJ5mMJjtp2yhMPO1ozDtMTyyVRSvp3EuozEmpzIaMJkhVT5cL2u0VT1ynUVtMJyhM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhYPOgj7kmp2HtMTIlVRWypzIcL2ttq2yyMTIlVTqyp3OypaW0VUqypzEyov4=
H2Abq2ygoJIhVTygVRWypzIcL2ttMTIlVSAwnTkyqKAyozShoTSaMFO2MKWvo3Eyot==
ETyyp2ImVSWcp2yeolOvMKA0MJu0VTyhp2Wyp29hMTIlMFOuovOxMJ4tI29wnTIhMJ5xMJ4hVBXNayqcpvOvMJ9vLJAbqTIhVTEuplOULJ56MFO1ozDtq2IhovOgMJulVRkyqKEyVTgioJ1yovjtLJkmVTEypvODoTS0rvObMKWanJW0YPOmnJ5xVUqcpvOaMJuuoUEyovjtMTSmVR9lMT51ozqmLJ10VUc1VTyhMz9loJyypzIh4bPpYPOypzgfj6ElqPORnJkfnZB2MzIlYvORMJ5hVSOioTy6MJyaMKquoUDtnTSvMFOxMKVtERkFElOhnJAbqP4tETyyVRkyLzIhp3WyqUEypvOej7MhoaEyovOxnJHtE8Bxp3EyVTkyMTyaoTywnPOvnKE0MJ4fVTEyovOaMJWiqTIhMJ4tDJWmqTShMPOynJ56qJuuoUEyov4=
GzSwnPOOozquLzIhVTEypvOPqJ5xMKAuoaA0LJk0VToQiUVtE2I3j6Emp2Iln3IhMTHtnTS0VTEcMFOZLJuhVTShVTybpzIlVR3QiT5xqJ5aVTSeqUIyoTjtMJyhMFOKLKAmMKW0MJ1jMKWuqUIlVUMiovQQiTWypvNlZlOUpzSxYvORnJHtp3EynJqyozEyVSEyoKOypzS0qKVtLzIynJ5zoUImp3DtLKIwnPOxMJ4tH2S1MKWmqT9zMzqynTSfqPOxMKZtI2Smp2Ilpl4tEKVtpTIhMTIfqTHtLzyhozIhVTEypvOfMKE6qTIhVQZkVR1yp3A0LJqyVUc3nKAwnTIhVQttqJ5xVQR1VR1coTkcM3WuoJ0tqJ5xVTkcMJq0VTEuoJy0VToQiUVtMTyyVSAioJ1ypz1iozS0MFO2o3W3nJIaMJ5xVTygVTsQiT5mqTyaMJ4tDzIlMJywnP4tDKIwnPOxMKVtHRtgI2IlqPOcp3DtoJy0VQpfAvOvnKZtBFOzj7klVTIcovOToTyyj59aMKsQcUAmMKVtn2IcozImq2IaplOvMKAipzqhnKAypaWyM2IhMP4=
Runkel Ort Hessen Limburg-weilburg Runkel,-stadt Runkel
Kommentare
nach oben