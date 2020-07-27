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Montag, 27.07.2020 - 18:00
2 min

Bei Eschenau ist der Weizen reif

Nicht nur zwischen Eschenau und Schupbach laufen die Mähdrescher auf Hochtouren. Die Bauern bitten andere Verkehrsteilnehmer um Rücksicht.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Auf diesem Feld zwischen Eschenau und Schupbach steht der Weizen gut. Martin Belz als Betriebsleiter des Eschenauer Elisabethenhofs ist sehr zufrieden mit dem Ertrag des ersten abgeernteten Weizens und hofft, dass es auf den anderen Flächen ähnlich gut läuft. Foto: Jürgen Vetter

Auf diesem Feld zwischen Eschenau und Schupbach steht der Weizen gut. Martin Belz als Betriebsleiter des Eschenauer Elisabethenhofs ist sehr zufrieden mit dem Ertrag des ersten abgeernteten Weizens und hofft, dass es auf den anderen Flächen ähnlich gut läuft. Foto: Jürgen Vetter

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Runkel Ort Hessen Limburg-weilburg Runkel,-stadt Runkel Eschenau
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