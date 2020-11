Unbekannte haben den Eingangsbereich einer Kirche in Beselich mit Ruß beschmiert. Symbolbild: Polizei

RUNKEL-BESELICH - Unbekannte haben die Kirche in Runkel mit Ruß beschmiert. Am Montagmorgen stellte ein Zeuge fest, dass der Eingangsbereich der Kirche in der Straße "Auf dem Kreiser" in Beselich mit Ruß beschmiert worden ist. Der an der Decke der Eingangsüberdachung entstandene Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 200 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.