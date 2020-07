Betrunken in die Lahn geradelt

In der Lahn endete am Donnerstagabend die Fahrt für einen Radler, der mit einem Promillewert von mehr als 2,3 auf seinem Drahtesel gesessen hatte. Foto: Friso Gentsch/dpa

Runkel-Arfurt (red). Am Donnerstagabend hat die Fahrt eines betrunkenen 45-jährigen Fahrradfahrers entlang der Lahn im Wasser ein plötzliches Ende genommen. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei gegen 20.15 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg zwischen Villmar und Aumenau entlang, als er in der Höhe von Arfurt von der Fahrbahn abkam. Er stürzte daraufhin die angrenzende Böschung hinab und landete am Lahnufer im Wasser. Der Radler konnte aber noch selbst telefonieren und seine Ehefrau verständigen, die dann die Rettungskräfte verständigte.

Ehefrau verständigt

die Rettungskräfte

Es wurde eine Suchaktion eingeleitet, bei der 45-Jährige aufgefunden und von der Feuerwehr mit einem Boot aus dem Wasser Lahn gerettet werden. Der bei dem Vorfall leicht verletzte Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille.