Betrunkener spuckt und tritt in Runkel nach Polizisten

RUNKEL - Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilten, wurden Mittwoch, 7. September, Polizeibeamte von einem Betrunkenen, dem sie medizinische Hilfe zukommen lassen wollten, "bespuckt, getreten und beleidigt". Gegen den 22-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen gestellt.

Der junge Mann war in Runkel im Landkreis Limburg-Weilburg stark alkoholisiert auf einen Balkon geklettert - er stürzte ab und verletzte sich am Fuß. Die Untersuchung der herbeigerufenen Rettungssanitäter ergab, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus müsse. Jedoch, so die Polizei weiter, habe sich der 22-Jährige derart beleidigend und aggressiv den Sanitätern gegenüber verhalten, dass diese schließlich eine Streife riefen. Als die Beamten eintrafen, beleidigte der Mann auf diese fortwährend, konnte aber mit der Zeit beruhigt und in den Rettungswagen geführt werden.

Mann muss in Krankenwagen fixiert werden

Lang blieb es aber nicht ruhig. Während der Fahrt ins Krankenhaus wurde der Betrunkene erneut unkontrolliert aggressiv und musste fixiert werden. Im Krankenhaus in Diez angekommen, beleidigte er alle Anwesenden durchweg, inklusive des behandelnden Arztes sowie dem Pflegepersonal. Dabei versuchte er immer wieder, die Polizeibeamten zu treten oder ihnen Kopfstößen zu geben. Zudem bespuckte er sie mehrfach. Der Mann, so die Polizei, "musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden".

Ein Röntgen der Fußverletzung war unter diesen Umständen nicht möglich. Da die medizinische Versorgung nach Einschätzung des Arztes akut auch nicht zwingend notwendig war, wurde der Mann des Krankenhauses verwiesen und in die Obhut von Bekannten gegeben.