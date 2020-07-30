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Donnerstag, 30.07.2020 - 12:48
4 min

Corona bremst Ghana-Hilfe aus

Die Krise hat die auch den afrikanischen Kontinent im Griff. Hilfsaktionen und Projekte des Fördervereins Anyinamae-Ghana müssen wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt werden.

Von Sabine Gorenflo
André Brandes. (Archivfoto: Peter Ehrlich)

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Fotos
André Brandes. (Archivfoto: Peter Ehrlich)

André Brandes. (Archivfoto: Peter Ehrlich)

Ein Bild aus Zeiten vor der Pandemie, die das afrikanische Land Ghana hart trifft: Einige Frauen sitzen in Sonntagskleidung zusammen. Die Schule des Fördervereins ist fast fertig (kleines Bild), dort kann nach Wiedereröffnung der Lehreinrichtungen unterrichtet werden. . Fotos: André Brandes

Ein Bild aus Zeiten vor der Pandemie, die das afrikanische Land Ghana hart trifft: Einige Frauen sitzen in Sonntagskleidung zusammen. Die Schule des Fördervereins ist fast fertig (kleines Bild), dort kann nach Wiedereröffnung der Lehreinrichtungen unterrichtet werden. . Fotos: André Brandes

2017 ist eine Delegation des Fördervereins zu Besuch und wird in die Dorfgemeinschaft aufgenommen, in der Mitte Häuptling Nana NyasunpoAtomachon III, links von ihm Fördervereinsvorsitzender André Brandes. Foto: Förderverein Anyinamae

2017 ist eine Delegation des Fördervereins zu Besuch und wird in die Dorfgemeinschaft aufgenommen, in der Mitte Häuptling Nana NyasunpoAtomachon III, links von ihm Fördervereinsvorsitzender André Brandes. Foto: Förderverein Anyinamae

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FÖRDERVEREIN ANYINAMAE-GHANA

Der Förderverein wurde 2016 gegründet, um den Menschen auf dem afrikanischen Kontinent eine Chance zu geben, die Zukunft in eigene Hände zu nehmen.

Zu den Aufgaben vor Ort in der Oti-Region um Anyinamae gehören die Themen Bildung, Gesundheit, Geborgenheit, Ausbildung, Arbeitsplätze.

Vorsitzender ist André Brandes, sein Stellvertreter James Addae Asreabe, Kassierer Thomas Pauly, Schriftführerin Claudia Pauly.

Wer helfen möchte, kann dies mit einer Spende oder Patenschaft tun.

Weitere Infos unter www.foerderverein-anyinamae-ghana.de.

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