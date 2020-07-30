Donnerstag, 30.07.2020 - 12:48
4 min
Corona bremst Ghana-Hilfe aus
Von Sabine Gorenflo
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FÖRDERVEREIN ANYINAMAE-GHANA
Der Förderverein wurde 2016 gegründet, um den Menschen auf dem afrikanischen Kontinent eine Chance zu geben, die Zukunft in eigene Hände zu nehmen.
Zu den Aufgaben vor Ort in der Oti-Region um Anyinamae gehören die Themen Bildung, Gesundheit, Geborgenheit, Ausbildung, Arbeitsplätze.
Vorsitzender ist André Brandes, sein Stellvertreter James Addae Asreabe, Kassierer Thomas Pauly, Schriftführerin Claudia Pauly.
Wer helfen möchte, kann dies mit einer Spende oder Patenschaft tun.
Weitere Infos unter www.foerderverein-anyinamae-ghana.de.
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