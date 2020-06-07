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Sonntag, 07.06.2020 - 16:30
3 min

Das Voodrock muss auch ausfallen

In diesem Jahr sollte das Hardrock-Festival Voodrock in Eschenau ein besonderes werden. Daraus wird nun leider nichts. Corona macht den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung.

Von Andreas E. Müller
Junge Bands sind bei Voodrock gefragt, hier beim Festival 2018 Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

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Fotos
Junge Bands sind bei Voodrock gefragt, hier beim Festival 2018 Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

Junge Bands sind bei Voodrock gefragt, hier beim Festival 2018 Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

Gute Stimmung hat auch mit Nähe zu tun, Voodrock Festival 2018 Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

Gute Stimmung hat auch mit Nähe zu tun, Voodrock Festival 2018 Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

Voodrock Festival 2018 Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

Voodrock Festival 2018 Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

Junge Bands sind beim Voodrock gefragt, wie hier beim Festival 2018. Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

Junge Bands sind beim Voodrock gefragt, wie hier beim Festival 2018. Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

Fans des Hardrocks kommen in diesem Jahr in Eschenau leider nicht auf ihre Kosten. Das Festival wurde abgesagt. Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

Fans des Hardrocks kommen in diesem Jahr in Eschenau leider nicht auf ihre Kosten. Das Festival wurde abgesagt. Foto: Andreas E. Müller (Archivfoto)

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