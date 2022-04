Dehrner Hausbewohner halten Einbrecher fest

Da der 18-jährige mutmaßliche Täter in Dehrn nach Polizeiangaben "offensichtlich nicht Herr seiner Sinne war", wurde er von den Beamten in einer Fachklinik vorgestellt und dort untergebracht. Symbolfoto: Christoph Schmidt/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL-DEHRN - Runkel-Dehrn (red). In Dehrn hat die Polizei in der Nacht vonSamstag auf Sonntag, 24. April, einen Mann festgenommen, der zuvor eine Terrassentür beschädigt haben soll. Anwohner riefen die Polizei gegen 3 Uhr in die Straße "An der Ziegelei", da dort ein Mann versucht hatte, in ein Wohnhaus einzubrechen. Ein Bewohner wurde durch den Lärm auf die Tat aufmerksam, stellte den offensichtlich verwirrten 18-Jährigen zur Rede und hielt ihn bis zum Eintreffen der Streife fest. Hierbei wurde der Bewohner leicht verletzt. Da der 18-Jährige offensichtlich nicht Herr seiner Sinne war, wurde er von der Polizei in einer Fachklinik vorgestellt und dort untergebracht. Der Schaden an der Terrassentür wird auf 300 Euro geschätzt.