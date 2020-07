Diebe brechen in Gaststätte ein

Jetzt teilen:

Runkel-Dehrn (red). Unbekannte sind am Donnerstag in der Brückenstraße in Dehrn in eine Gaststätte eingebrochen. Die Diebe verschafften sich nach Angaben der Polizei zwischen 1 Uhr nachts und 12 Uhr am Freitag durch ein Fenster Zutritt zu dem Gastraum und brachen zwei dort stehende Spielautomaten auf. Mit dem Geld daraus ergriffen die Täter die Flucht. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon 0 64 31- 9 14 00 mit der Polizei in Verbindung setzen.