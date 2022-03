Eine Frau ist in Runkel Schadeck von ihrem eigenen Auto verletzt worden, als dieses sich im Gefälle in Bewegung gesetzt hat. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa

RUNKEL-SCHADECK - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Schadeck eine Frau von ihrem eigenen Auto verletzt worden. Die 43-Jährige hatte ihren Opel in der Straße Am Gesetz im Gefälle abgestellt und laut Polizei "offensichtlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert". Der Opel rollte los und quetschte die 43-Jährige am Bein zwischen einem Zaun und der Fahrertür ein. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Der Opel kam an einer Hauswand zum Stehen; die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.