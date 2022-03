Ennerichs Schätze haben einen Platz

Bürgermeister Michel Kremer (r.) lobt Harald Machoi, der "als treibende Kraft mit viel Liebe und Energie" den neuen Raum durchgesetzt habe. Diesem Lob schließt sich Ortsvorsteherin Natascha Schäfer an. Foto: Klaus-Dieter Häring

RUNKEL-ENNERICH - Als im Jahr 1990 das Dorf Ennerich seine 1200-Jahr-Feier abhielt, ahnte wohl noch niemand, dass 22 Jahre später ein weiterer Termin in diesem Zusammenhang stattfinden würde: Jetzt gibt es nämlich einen Raum im Bürgerhaus, in dem als historischer Fundus viele der damals zum Jubiläum gesammelten Exponate ausgestellt sind.

Verantwortlich dafür zeichnet Harald Machoi, der schon bei der Jubiläumsfeier 1990 und bei der Organisationsfeier "1225 Jahre Ennerich" dabei war. Er war es, der sich nach Rücksprache mit Runkels Bürgermeister Michel Kremer (parteilos) und dem Ortsbeirat von Ennerich um einen Raum kümmerte, um all den historisch wertvollen Sachen einen passenden Rahmen zu bieten.

Dieser Raum wurde im Bürgerhaus gefunden und nun mit dem ersten offiziellen Termin präsentiert. "Es haben alle mitgespielt und es ging recht zügig", so Harald Machoi. Bürgermeister Kremer lobte dessen Engagement, der "als treibende Kraft mit viel Liebe und Energie" diesen Raum durchgesetzt habe. Dieses Lob kam auch vom Ortsbeirat durch Ortsvorsteherin Natascha Schäfer, die sich ein Bild von der Sammlung machte.

Gerne erinnerte sich Harald Machoi an die Anfangszeit, an das Jahr 1985, als sich in seinem Privatarchiv zu Hause vieles ansammelte. Unterstützt wurde er durch seine Frau Doris. Es ist zwar nur ein Raum, in dem es aber trotzdem viel zu sehen und zu stöbern gibt - darunter alte Fahnen, Urkunden von Vereinen und aus Familienbeständen, "die von Nachfahren weitergegeben wurden, um diese Urkunden nicht wegzuwerfen".

In einer weiteren kleineren Abteilung ist einiges aus der Geschichte des Kreises Limburg-Weilburg, aus der deutschen Historie und der Entwicklung der Ennericher Vereine sowie der alten Dorfschelle - vom "Klöppel Karl" - zu finden.

Vom "Klöppel Karl"

bis zu Vereinsgeschichte

War die Eröffnung nun der erste öffentliche Termin, kann sich Harald Machoi vorstellen, solche ein oder zwei Mal im Jahr anzubieten: "Man kann mich aber auch einfach mal anrufen und einen Termin ausmachen." Dann kann sich jeder den alten Büchern von Ennerich widmen und unter dem Bild des ehemaligen Lehrers und Dirigenten Harald Ohly in die Vergangenheit von Ennerich eintauchen.